Nonostante l’estate sembra non voglia abbandonare la penisola, a breve tornerà il freddo. Un anticipo lo stiamo già avendo nelle classiche escursioni termiche tra giorno e notte. Può sembrare strano, eppure quando le temperature scendono esistono dei piatti perfetti per aumentare la sensazione di caldo corporeo. Molto importante introdurre in questo periodo dell’anno anche degli alimenti che aumentino le difese immunitarie. Abbattono il colesterolo proteggendo il cuore questi 2 ortaggi poco presenti nelle nostre diete e che fanno bene tutto il tempo dell’anno. Ma vediamo assieme ai nostri Esperti cosa mangiare quando fa freddo per fornire al corpo tutta l’energia necessaria.

Un bel minestrone di fagioli

Appartiene all’immaginario collettivo tramandato anche dai nostri nonni il classico e fumante minestrone di fagioli invernale. Diciamo subito che questo piatto così completo non è solo una semplice tradizione, ma uno dei migliori a livello nutrizionale. Questo perché, come ribadiamo sempre, i legumi apportano fibre, vitamine, minerali, antiossidanti e proteine. Praticamente tutto quello di cui il nostro organismo ha bisogno per difendersi dai mali di stagione. Decisamente consigliate anche le zuppe di verdure, quelle di cereali e che contengano altri legumi benefici.

Un altro simbolo dell’inverno

Un altro simbolo classico dell’inverno è la zucca. Super utilizzata dagli americani nel periodo di Halloween, anche in Italia comunque in cucina vanta le sue ricette. Ricchissima di vitamine, la zucca, come le carote, il broccolo e il radicchio è uno degli alimenti maggiormente consigliati per fare scorta di difese. In modo particolare sono presenti in queste tre verdure due vitamine essenziali per aumentare le difese immunitarie: la A e la C. Ma non dimentichiamo neppure che ci sono due ingredienti perfetti e benefici per accompagnare queste verdure. Parliamo dell’aglio e della cipolla, le cui funzioni antibatteriche sono conosciute da secoli per prevenire proprio i malesseri di stagione.

Cosa mangiare quando fa freddo per fornire al corpo tutta l’energia necessaria

Attenzione a due alimenti che sembrano così lontani l’uno dall’altro per tradizione, eppure fanno benissimo d’inverno al nostro organismo. Ci riferiamo alla classica tazzona di latte caldo col miele, che ci preparavano sempre le nostre nonne. Di contro l’alimento spezza fame più in voga negli ultimi anni: lo yogurt. Mentre latte caldo e miele non solo ci proteggono, ma ci riempiono di nutrienti, anche lo yogurt non scherza. Assieme al kefir ci dona infatti milioni di micro-sostanze in grado di proteggere e difendere il benessere dell’intestino. Luogo da quale parte circa il 70% delle infezioni e delle malattie.

