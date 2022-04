Quando si avvicina il fine settimana o i giorni festivi si è sempre in dubbio: dove andare? Cosa vedere? Per fortuna la nostra splendida Italia offre sicuramente cose belle, interessanti e ricche di passato da visitare. Non sempre, però, si sa che un posto merita di essere considerato una meta per una gita fuori porta. Almeno fino a quando non lo si incontra sulla propria strada e si rimane a bocca aperta di fronte allo spettacolo che offre. E proprio questo è l’effetto che fa questo paesino pieno di fascino misterioso e Storia e che ospita un particolare campanile unico nel suo genere. Nel cuore delle Alpi, in Val Venosta si trova Curon Venosta.

Un po’ di storia per questo paese molto particolare

Conosciuto semplicemente come Curon, deve la sua popolarità alla recente serie televisiva che porta il suo nome. Si tratta di un comune italiano che si trova nella provincia autonoma di Bolzano a circa 1.500 metri sul livello del mare. E nel suo territorio si trova anche il lago di Resia. Si tratta di uno specchio d’acqua artificiale che permette di produrre energia idroelettrica.

Per realizzare il lago artificiale, però, l’antica Curon venne rasa al suolo per essere ricostruita leggermente più a monte. Avvenne nel 1950 quando Resia e Curon, i due antichi centri abitati, furono minati e demoliti per poi essere allagati dalle acque. Restò in piedi solo il campanile della Chiesta di Santa Caterina di Alessandria che non ne volle sapere di crollare. E che ancora oggi rimane al suo posto per spuntare dalle acque del lago.

Fascino misterioso e storia oltre un particolare campanile in questo splendido borgo da visitare che ha ispirato una famosa serie TV

Il campanile che emerge dal lago, negli anni, è diventato una delle attrazioni turistiche più visitate della zona. Quando in inverno il lago artificiale gela si può raggiungere quel che sporge del campanile anche a piedi. Gli abitanti raccontano che in alcune giornate di inverno è ancora possibile udire il suono delle campane. Un fatto assai misterioso visto che le stese furono rimosse nel luglio del 1950 prima che la valle fosse allagata dalle acque del lago Resia.

Il paese, con il suo simbolo, è stato scelto come ambientazione di una famosa serie Netflix il cui titolo è proprio Curon. E nella locandina della produzione si staglia proprio la punta del campanile sommerso.

Lettura consigliata

Non solo per Pasquetta ma anche per il 25 aprile e primo maggio ecco le mete per una scampagnata da Nord a Sud Italia