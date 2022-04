Stare dietro alla modernità dei nostri figli sta cominciando a diventare difficile. Ci sembra di essere dei super esperti di tecnologia, maneggiando i principali social e network. Fino a quando, proprio confrontandoci con i nostri eredi, ci sentiamo dei veri e propri “elementi giurassici”, come amano definirci loro. Assolutamente stupiti per il fatto che non conosciamo le ultime applicazioni più in voga. Ci becchiamo parole dai maschietti in fatto di giochi e dalle ragazze in materia di nuovi siti che vendono vestiti, bigiotteria, scarpe e tanto altro. Colpiti al cuore da questo senso personale di vintage, siamo andati allora a scoprire quali sono realmente le applicazioni che in questo momento stanno spopolando sul web a livello mondiale. Le abbiamo proposte con gli Esperti della nostra Redazione in questo articolo.

Cos’è “Canva” e perché sta facendo impazzire milioni di utenti

Lanciata addirittura 10 anni fa l’applicazione “Canva” sembra non conoscere freni alla sua popolarità. Facile e intuitiva, vanta per il 95% giudizi super positivi. Un’applicazione che ci permette di creare qualsiasi tipo di grafica, personalizzandola a nostro uso e consumo. Il suo successo sta principalmente nel fatto di permettere anche ai non esperti di inventarsi designer. Esiste una versione gratuita e la cosiddetta versione PRO a pagamento, con un abbonamento. Enorme successo sta ottenendo negli ultimi mesi la possibilità di collegare la app alle proprie storie di Instagram. Praticamente, facendo vedere al Mondo intero quanto siamo originali, bravi e artistici nella progettazione.

Ecco le 2 app che milioni di utenti stanno scaricando sullo smartphone e stanno spopolando in rete per la loro utilità

Non poteva assolutamente mancare sul podio delle app internazionali più scaricate una di viaggi. Al di là di quelle più famose in fatto di prenotazioni, Google Trips risulta la più amata per tutti gli utenti che vogliono info sui viaggi. Assolutamente apprezzata per la sua velocità e soprattutto la rapidità di collegamento.

Facile da usare e pratica

Intuitiva e molto pratica, permette all’utente registrato con l’account Gmail di personalizzare e recuperare tutto quanto c’è da sapere su prenotazioni, viaggi, trasporti e strutture ricettive. Da moltissimi utenti definita come “la miglior applicazione gratuita per organizzarsi un viaggio”. Ecco le 2 app che milioni di utenti stanno scaricando e che potrebbero divertire e interessare anche i nostri Lettori. Ma, a proposito di viaggi e senza nemmeno cercare, ecco una meta italiana ideale per una gita fuori porta nei prossimi giorni.

