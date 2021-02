Dedicare una piccola parte del giardino alla produzione di verdure permette di avere sempre a disposizione degli ingredienti buoni e sani da mettere in tavola. Purtroppo, solo poche persone provengono da una famiglia di agricoltori e conoscono i trucchi per poter costruire un piccolo orto casalingo a partire da zero.

Proprio per questo motivo oggi cominceremo dalle basi e daremo ai nostri affezionati Lettori alcuni consigli per potersi dedicare con successo a quest’attività.

Fare un orto da zero è possibile seguendo questi consigli

Il primo passo per poter coltivare un piccolo orto con successo è quello di scegliere il pezzo di terreno adatto a questo compito.

Scegliamo, quindi, uno spazio soleggiato e, possibilmente, riparato dal vento. La maggior parte degli ortaggi necessitano, infatti, in media, di sette ore di sole per poter crescere nella maniera corretta.

Allo stesso modo, piante delicate, che tendono a svilupparsi in altezza, come i fagiolini e i pomodori, sono particolarmente sensibili alle correnti di vento. Uno spazio di terreno a metà distanza tra le mura del giardino e quelle della casa dovrebbe essere perfetto per iniziare la coltivazione. Una volta scelto il terreno è necessario pensare alla sua preparazione.

Il giusto fertilizzante e altri trucchi

Per prima cosa eliminare qualsiasi pianta infestante dal terreno prescelto. Secondariamente smuovere la terra attraverso l’utilizzo di una zappa o di un piccolo motocoltivatore.

È particolarmente importante eliminare qualsiasi pietra si trovi nel terreno. Ciò in quanto potrebbe impedire la corretta crescita delle piante nell’orto.

Alla fine di questo faticoso lavoro è necessario rafforzare la qualità del terreno con del fertilizzante. E anche con del terriccio ricco di proprietà nutritive. Sarà possibile in seguito ammortizzare la spesa sostenuta per l’acquisto di fertilizzanti producendo del compost comodamente in casa.

A tal proposito possono esserci d’aiuto in questo compito i consigli suggeriti nell’articolo “Avere un orto fertililissimo è facile grazie a questo suggerimento casalingo“.

Una volta terminati questi lavori non resta che scegliere alcune piante facili da coltivare e iniziare a sperimentare con il proprio orto appena terminato.

Detto questo, abbiamo visto come fare un orto da zero è possibile seguendo questi utili consigli. Con un po’ di pazienza sarà possibile ottenere delle verdure buonissime ed essere ampiamente ricompensati degli sforzi fatti.