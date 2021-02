In un momento storico di tassi di interesse a zero o negativi l’investitore prudente è in difficoltà sulla scelta dell’investimento. In passato era semplice allocare i propri risparmi in una formula senza rischio. Era sufficiente acquistare un titolo di stato o un buono postale fruttifero oppure depositare su un libretto di deposito.

Nell’ambiente economico attuale tale semplicità viene meno in quanto i rendimenti di titoli di stato e buoni postali sono zero o addirittura negativi sulle scadenze brevi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Cercare strumenti finanziari senza rischi e con un minimo di rendimento non è semplice, come investire senza rischi?

Le caratteristiche

La gestione separata assicurativa è una gestione finanziaria nella quale vengono investiti i capitali dei clienti che sottoscrivono una polizza vita tradizionale definita di ramo I. È un patrimonio separato da quello della compagnia per cui i creditori della compagnia non possono “aggredire” tali capitali.

I capitali della gestione separata sono investiti in titoli che, fino a quando non vengono venduti, sono valorizzati al prezzo di acquisto (valore storico). Tale principio determina che il patrimonio e il rendimento sono stabili e continui nel tempo garantendo sicurezza e tranquillità al risparmiatore.

Guardando alle 15 più importanti compagnie assicurative il rendimento medio lordo si attesta intorno al 3%. Altri vantaggi risiedono nella impignorabilità e insequestrabilità oltre che l’esenzione dall’imposta di bollo.

Come investire senza rischi? Fattori da considerare

Nella scelta delle polizze presenti sul mercato è necessario valutare i caricamenti e costi di gestione ed eventuali clausole legate al disinvestimento anticipato.

I caricamenti e i costi, se sono alti, incidono sull’effettivo rendimento dell’investimento. I caricamenti sono addebitati direttamente al momento della sottoscrizione. I costi di gestione influiscono sul rendimento lordo.

Le eventuali clausole relative al disinvestimento anticipato possono svantaggiare l’investitore. Possono essere previste delle penali per l’uscita anticipata prima di un dato termine. Bisogna valutare attentamente l’orizzonte temporale adeguato come qualunque altro investimento.