Fa caldo e non sai cosa mangiare? Chiara Maci consiglia 3 sfiziosi piatti freddi estivi pronti in 10 minuti

L’estate è arrivata. Nella stagione più calda dell’anno, mettersi ai fornelli può essere una vera agonia. Se non hai voglia di patire il caldo preparando pietanze elaborate, questo articolo fa per te. Oggi, infatti, siamo qui per consigliarti tre ricette davvero golose e leggere seguendo i consigli della food blogger Chiara Maci.

Quando fa molto caldo, abbiamo voglia di piatti freschi, leggeri e veloci da preparare. In estate, vanno per la maggiore le insalate di riso e cereali, di verdure e di pasta. Con questo articolo, il nostro obiettivo è fornire altre deliziose alternative che ti permetteranno di mangiare con gusto. Ti spiegheremo come preparare tre ricette ideali per pranzo e cena anche fuori casa. Inoltre, se non hai tempo e sei sempre di corsa, potrai cucinare con comodità questi piatti anche il giorno prima. Sei curioso di saperne di più?

Fa caldo e non sai cosa mangiare? Delizia il tuo palato con questa ricetta tipica della tradizione pugliese

Giornata rovente? Prepara una squisita frisella! Ti servono 3 friselle, 4 pomodori datterini, un gambo di sedano, olive nere, una zucchina, una manciata di fagiolini e una cipolla di Tropea. Pela la cipolla, togli le estremità ai fagiolini e alle zucchine e taglia tutte le verdure a crudo a pezzetti piccoli.

Unisci tutti gli ingredienti, condiscili con un cucchiaio d’olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale. Bagna le friselle con un po’ d’acqua per ammorbidirle. Mescola il condimento, distribuiscine una quantità generosa sulle friselle e gustale. Sapore e freschezza ti avvolgeranno!

Non la solita insalata di riso o pasta: prova questa gustosa ricetta con soli 5 ingredienti

Se fa caldo e non sai cosa mangiare, l’insalata di polpo nella versione proposta dalla food blogger ti stupirà. Occorrono 1 kg di polpo fresco o abbattuto, mezzo chilo di patate, una manciata di capperi e pomodori secchi e qualche oliva taggiasca. Lava e fai bollire le patate, poi falle raffreddare e sbucciale. In un’altra pentola, porta a bollore dell’acqua e immergi tre volte il polpo. Quando i suoi tentacoli saranno diventati ricci, mettilo in pentola e fallo cuocere fin quando sarà tenero.

Nel frattempo, unisci capperi e olive e taglia a pezzetti i pomodori secchi. Quando polpo e patate saranno freddi, tagliali a pezzetti e aggiungili agli altri ingredienti. Condisci il tutto con olio extravergine d’oliva, sale, aceto balsamico e guarnisci con delle foglie di basilico fresco!

Stanco delle solite insalate? Questa freschissima e stuzzicante ricetta ti conquisterà subito

Fa caldo e non sai cosa mangiare? Prepara questa appetitosa insalata usando 5 carciofi, 2 caprini e una manciata di uvetta. Servono anche un limone, una cipolla bianca, olio, sale, pepe nero e aceto balsamico. Pulisci i carciofi togliendo le punte e le foglie esterne, infine elimina la parte più dura del gambo con un pelapatate. Taglia a metà i carciofi, togli la barbetta e riducili a fettine. Lasciali in ammollo in acqua e succo di limone per qualche minuto.

Nel frattempo, metti in ammollo l’uvetta, trita la cipolla e falla soffriggere con un filo d’olio. Scola i carciofi, falli soffriggere con la cipolla per pochi minuti e insaporiscili con sale e pepe. Trasferisci i carciofi nel piatto e poi lavora in un recipiente il caprino. Con 2 cucchiai forma delle quenelle e adagiale sui carciofi. Strizza l’uvetta, aggiungila al piatto e condisci con un filo di aceto balsamico.