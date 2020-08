Far splendere la cucina in pochi minuti senza usare detersivi? Ecco come! Che bel sogno sarebbe poter cucinare senza poi stressarci e affaticarci a pulire i fuochi della cucina. Anche se non lo facciamo tutti i giorni comunque resta una bella fatica! Addirittura se sono molto incrostati diventa una impresa quasi impossibile e molte di voi ci rinunciano, tant’è che ci si ritrova con dei fuochi magari acquistati di recente che dopo qualche anno appaiono già vecchi. Pulirli in pochi minuti è però possibile e, per giunta, utilizzando prodotti naturali ed ecologici. Quelli chimici, oltre a far male alla nostra salute e ad inquinare l’ambiente, possono a lungo andare rovinare i fuochi se non utilizzati nel modo giusto. Ecco come possiamo avere dei fuochi e dei fornelli della cucina sempre lucidi.

Fornelli e piano cottura

Cucinando a pranzo e cena le incrostazioni su questi utensili si formano frequentemente soprattutto se andiamo di fretta e non prestiamo la necessaria attenzione.

Far splendere la cucina in pochi minuti senza usare detersivi

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Dopo aver tolto le parti estraibili dei fuochi e le griglie, strofinarli in un primo momento con una spugna non abrasiva imbevuta in una pentola di acqua e sale. Fatto ciò prepareremo un composto di poca acqua con due cucchiai di aceto. Impregnare la spugna e ripassare in modo tale da ottenere l’effetto lucido. Un altro sistema efficace per far splendere in pochi minuti i fuochi della cucina senza usare detersivi è quello di immergerli in una pentola con aceto caldo oppure strofinarli con sale e aceto.

Saranno puliti in un attimo!

Come pulire le griglie senza usare detersivi

Per pulire le griglie occorre il bicarbonato, un ottimo sbiancante. Prepariamo una soluzione composta da due cucchiai di bicarbonato e un bicchiere di acqua. Impregniamo la spugna e strofiniamo con decisione sulle griglia. Se le incrostazioni stentano ad andare via, immergere le griglie in una soluzione di acqua, bicarbonato e aceto. Lo sporco andrà via da solo.

Urge ricordare che il bicarbonato non è un disinfettante: è utile a lucidare la cucina e a sgrassare i fornelli, ma non igienizza!