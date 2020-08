Un vaccino in Russia, nuovi stanziamenti per l’emergenza Covid in Usa. Ma anche l’indice Zew tedesco oltre le attese e un miglioramento dei rapporti tra Usa e Cina con i rappresentanti di Pechino pronti a collaborare per stemperare le tensioni. Questo, in estrema sintesi, il poker che sta facendo volare le Borse. Oggi. Sì, perché come i recenti fatti ci hanno insegnato, l’andamento dei mercati è strettamente correlato a molti eventi esogeni non sempre prevedibili. Come ad esempio l’atteggiamento del tycoon. Ad ogni modo, per il momento, l’ottimismo c’è. E a dare una mano è anche il report di Goldman Sachs riguardante la revisione delle stime per il 2021.

Il report di Goldman Sachs

Nello specifico per i prossimi 12 mesi la banca d’affari Usa ha previsto un recupero degli utili per l’indice S&P 500. In più una ripresa dell’economia a stelle e strisce. Qualche ombra persiste nell’immediato, ombra che si concretizza nel difficile passaggio dei vari progetti per le misure di sostegno già al Congresso. Le cose andranno meglio, però, qualora dovesse arrivare un vaccino che, a differenza di quello annunciato da Mosca e che a quanto pare ha battuto sul tempo i colleghi Usa, dovrebbe avere paternità statunitense. Potrebbe infatti essere questo vaccino a ridare fiducia ai mercati e fiato all’economia.

Cosa sta succedendo sui mercati

Le performance dei mercati azionari rispecchiano in pieno quanto detto. Il poker che sta facendo volare le Borse, infatti, permette a Piazza Affari di registrare, non più tardi delle 13.50 un attivo pari al 3% in territorio positivo. Sugli scudi ci sono titoli come Mediobanca e un po’ tutto il comparto auto. In questo caso, infatti, i dati delle vendite in Cina a luglio (+7,9%) permettono di avere un approccio più ottimista. Per quanto riguarda il rally di Mediobanca, il suo +5% sul Ftse Mib può essere spiegato con un possibile ok della Bce alla Delfin di Del Vecchio.

Cosa comprare a Piazza Affari

Partendo proprio da questo presupposto il primo buy a Piazza Affari riguarda proprio Mediobanca, buy da parte di Equita con target price fissato a 9 euro. Ma non è il solo buy degno di nota sul mercato italiano. Infatti è la stessa Mediobanca a raccomandare come outperform titoli come Digital Value con target price a 36 euro ma anche Iren (2,90 euro), Telecom Italia (MIL:TIT) (0,68 euro), Enel (8,60 euro).

La situazione a Wall Street

Wall Street parte con lo stesso piede dell’Europa e alle 14.30 sfrutta un S&P500 a +0,56% mentre il Dow Jones segna l’1,12%. Il Nasdaq, non va oltre un -0,08%.

Gli eventi più importanti nel calendario macroeconomico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Per quanto riguarda i dati macro, come detto, a stupire è l’indice Zew tedesco che balza oltre i 71 punti arrivando a quota 71,5 contro un precedente di 59,3.