Ma quanto si sta bene sul divano, alla sera, davanti alla tv, dopo una faticosa giornata di lavoro. Magari con un bel film appassionante in streaming. Con dotazione di impianto acustico dolby surround, da far tremare la casa a ogni sparatoria o inseguimento.

Il piacere di raccogliere tutta la famiglia su questo accessorio di casa, che, come testimoniato dalle pubblicità a martello, è diventato sempre più importante tra le mura domestiche. Una volta era la tavola il cuore della casa, ora divano e poltrone l’hanno sostituita nell’epicentro familiare. Senza considerare la presenza dei nostri amici a quattro zampe, che, ne dimostrano una vera e propria passione.

Anche per questo, il divano, sia in pelle, che in tessuto, abbisogna di continue pulizie. Ecco che la nostra Redazione, sempre attenta alle esigenze di casa, consiglia di usare il bicarbonato per il divano per mantenerlo sanificato e profumato.

Pelle, stoffa o tessuto

La scelta dei divani e delle poltrone ormai è davvero immensa: colori, tessuti, forme, con e senza letto, con e senza cassetto-deposito, angolare e a penisola. Catene, anche italiane, e, che lavorano davvero bene, che hanno fatto fortuna, solo vendendo poltrone e divani. A riprova di quello che si diceva che i negozi di divani hanno sostituito quelli di cucine, presenti ovunque fino a pochi anni fa. Ma, affrontando il tema della pulizia dei nostri divani, limitiamoci a distinguerli in: pelle, stoffa e tessuto.

Tanti prodotti per l’igiene

Ora più che mai, troviamo in commercio una miriade di prodotti per pulire, igienizzare e fa risplendere divani e poltrone di casa. Innanzitutto, dobbiamo rimuovere la polvere che si deposita quotidianamente con l’aspirapolvere. Polvere, che arriva anche negli angoli più remoti. Nel caso in cui il nostro divano sia in pelle, ecco i panni elettrostatici e i piumini in grado di catturarla. Ma usare il bicarbonato per il divano per mantenerlo sanificato e profumato è la scelta più economica, concreta ed ecologica!

Il nostro detergente al bicarbonato

Prendiamo un litro d’acqua e un cucchiaio di bicarbonato, mescolandoli in una bacinella. Immergiamo un panno e, dopo averlo ben strizzato, lo passiamo sulla superficie del divano e delle poltrone, ottenendo un risultato davvero lodevole. Se in casa non abbiamo il bicarbonato, nessuna paura, perchè potremo sostituirlo con mezzo bicchiere di aceto bianco. Cambiando il prodotto, non cambieremo però il risultato!

