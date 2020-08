Un focus per capire cosa s’intende per bonus affitti fino a 1.500 euro: dove e come.

Da martedì 21 luglio 2020 è attiva la possibilità di accedere ai contributi destinati ai proprietari di immobili in locazione. Si tratta di una opzione “click day” valida ancora per pochi giorni. Vale a dire, fino a alle ore 12:00 di giovedì 20 agosto. Si anticipa, sin da ora, che si tratta di un contributo indirizzato ai proprietari che danno in affitto locali destinati a negozi di vicinato, pubblici esercizi e attività commerciali. Vediamo quindi di capire meglio cosa s’intende per bonus affitti fino a 1.500 euro, dove e come.

Presupposti del bonus affitti

Per andare incontro al settore commerciale, l’amministrazione comunale di Pordenone concede un bonus forfettario ai proprietari d’immobili alle seguenti condizioni. Il canone di affitto dovrà cioè essere ridotto di almeno il 20% e per almeno tre mesi. Rientrano nell’anzidetta previsione, tutti quei pubblici esercizi e attività artigianali quali, ad esempio, acconciatori ed estetisti, che stanno soffrendo particolarmente le conseguenze del post lockdown.

Ammontare del bonus

I contributi possono così variare. Si va infatti da 1.000 euro per le attività dell’ipercentro a 500 euro per quelle fuori dalla zona del centro città. In caso, invece, di riduzione dell’affitto per un arco di tempo più significativo, vale a dire di almeno un anno, i contributi saranno maggiori. Vale a dire, rispettivamente, di 1.500 euro per i locali della zona centrale e di 750 euro per qualli ubicati in aree più periferiche. Le due misure non sono però, tra loro, cumulabili.

Criteri di assegnazione dei fondi

I bonus affitti verrano assegnati a tutti coloro che avranno presentato istanze valide, seguendo l’ordine cronologico e fino a esaurimento del plafond. Lo stanziamento è pari a 200mila euro. Gli interessati ed aventi titolo dovranno fare domanda, esclusivamente, tramite il sito Suap. Per maggiori dettagli sui dati da fornire, si segnala questo modulo dedicato . Al termine della procedura, il sistema rilascerà una ricevuta protocollata e datata, con annesso numero di pratica assegnato. Come riferimento di contatto si segnala il seguente indirizzo di posta elettronica: attivitaeconomiche@comune.pordenone.it.