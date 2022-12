Fantastici i cibi che aiuterebbero a controllare la fame nervosa senza abbuffarsi

La fame nervosa è un disturbo molto comune, che può causare malesseri e problemi con il cibo. All’interno di questo articolo ne scopriamo le cause ma, soprattutto, vediamo gli alimenti che aiuterebbero a controllare gli attacchi di fame.

Capita spesso che, dopo aver mangiato, passi qualche ora e riprenda la fame. Questo può essere causato da un piatto non bilanciato. Quando si va a comporre un piatto è necessario conoscere come disporre tutti gli alimenti e nutrienti che ci servono. Nel momento in cui ciò non avviene, può capitare di non sentirsi veramente sazi. A volte finiamo per mangiare cibi che gonfiano lì per lì ma che poi fanno venire fame subito dopo. Altre volte, invece, gli attacchi di fame possono essere causati da una fame nervosa.

Cos’è la fame nervosa e come riconoscerla

È un disturbo legato al cibo. Alcune statistiche hanno dimostrato come tale disturbo sia andato ad aumentare durante il periodo della pandemia da Covid 19. In realtà le cause possono essere diverse, tra cui:

ansia ;

; nervosismo;

depressione ;

; solitudine;

tensione;

noia;

rabbia.

Come possiamo notare sono tutte emozioni per lo più negative, che possono sfociare nel cibo. Dunque, non è più un bisogno fisiologico di nutrirsi ma un bisogno psicologico. Potremmo accorgerci di soffrire di fame nervosa quando sentiamo il bisogno insistente di mangiare qualcosa. Nella maggior parte dei casi, dopo essersi abbuffati, ci si sente anche in colpa. Inoltre, è molto specifica, dunque si ha voglia di un preciso alimento. Nel momento in cui si ipotizza di soffrire di tale disturbo è bene parlarne con il proprio medico e prendere in considerazione l’idea di affrontare un percorso da uno psicoterapeuta affiancato da un nutrizionista.

Fantastici i cibi che aiuterebbero a controllare la fame nervosa e quali sarebbero

Agli attacchi di fame però potremmo rispondere anche da soli, se ne abbiamo le forze. Ciò che bisognerà fare è cercare di abituarsi e assecondare le proprie voglie con qualcosa che si avvicini all’alimento desiderato, magari in formulazione “fit”. Se abbiamo voglia di gelato potremmo optare per fare un frozen yogurt con lo yogurt greco. Oppure potremmo preparare qualche dolce con la frutta.

Quali cibi farebbero bene come spuntino

Come spuntino di metà mattina o pomeriggio è molto consigliato associare la frutta fresca con la frutta secca. Questo perché andrebbe ad accelerare il metabolismo. Se invece si avesse voglia di cose dolci potremmo anche mangiare un cubetto di cioccolata fondente. Oppure delle fette biscottate con sopra una crema spalmabile al cioccolato, sempre fondente, light. Andrebbero bene anche gli affettati, ovviamente in quantità di 30 o 40 g. Dunque, possiamo scegliere tra bresaola o fesa di tacchino, che sono tra i salumi che presentano il più basso valore di grassi.

In linea generale anche gli alimenti che sono ricchi di fibre possono andare bene in questi casi. Infatti, andrebbero a conferire un certo senso di sazietà, portando ad una riduzione dei classici attacchi di fame. Come possiamo notare, le scelte sono davvero tante. A volte basta davvero ascoltare il proprio corpo e dare a noi stessi i giusti consigli. Ne va della nostra salute mentale e fisica. Davvero fantastici i cibi che aiuterebbero a controllare la fame nervosa, che potrebbe portare anche ad alcune forme di disagio.