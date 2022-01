Nel periodo storico che stiamo vivendo, appena sentiamo parlare di tosse, influenza e problemi gastrointestinali le orecchie si drizzano immediatamente. Negli ultimi mesi, poi, si sono sviluppate delle varianti del Covid 19 e la più recente è Omicron, la quale dicono che somigli più ad un’influenza poiché colpisce le prime vie aeree senza arrivare ai polmoni.

Ovviamente questo dipende dal soggetto in questione. Ognuno di noi può sviluppare una sintomatologia diversa a seconda delle difese immunitarie e di patologie pregresse. Premettendo che non vogliamo entrare nel merito della questione, proseguiamo dicendo che la paura permane, per cui tutti cerchiamo dei rimedi a possibili malanni. Anche perché oltre al Covid 19, vi sono anche i malanni di stagione.

Se si ha l’influenza non è detto che sia il virus, e a questo ci toglie ogni dubbio sia la valutazione del medico sia il tampone. In ogni caso, quando abbiamo il raffreddore e/o l’influenza ricorriamo sia ai farmaci che ai rimedi naturali.

Consigliamo di rivolgersi al medico in caso di farmaci, poiché l’assunzione senza prescrizione potrebbe essere controproducente. Per esempio, alcune cause del mal di testa potrebbero essere questi comuni farmaci del tutto inaspettati. Per quanto riguarda i rimedi naturali, i cosiddetti rimedi della nonna, possiamo assumerli ma facendo attenzione all’abuso, nonché consultando sempre prima il medico.

Tra i rimedi naturali, sappiamo che mangiare le arance e i limoni oppure bere il loro succo faccia bene grazie al contenuto di vitamina C. Inoltre, soprattutto l’arancia potrebbe aiutare a contrastare alti livelli di colesterolo. Però non solo questi frutti possono aiutarci. Infatti, è famoso contro influenza e problemi gastrointestinali ma questo frutto che sta spopolando potrebbe aiutare anche a ridurre il colesterolo cattivo.

La carruba

La carruba è il frutto dell’albero del carrubo e, specialmente in questo periodo, si trova sotto forma di caramelle apposite per la gola. Infatti, Humanitas suggerisce che il suo contenuto di antiossidanti, vitamine e sali minerali la renderebbe un toccasana contro i malanni di stagione, come influenza, tosse e mal di gola. Ma si dice che sia ancora più famosa per aiutare a ripristinare la flora batterica in caso di problemi gastrointestinali, come la diarrea.

Eppure sempre Humanitas sostiene che, tra i suoi benefici, ci sarebbe anche quello di favorire l’abbassamento del colesterolo cattivo. Infatti, tra le possibili controindicazioni ci sarebbe quella di evitare di consumare la carruba se si sta seguendo una terapia farmacologica con statine, apposite per ridurre il colesterolo. Come sappiamo, il colesterolo è importante per l’organismo. Ma è fondamentale che quello cattivo risulti inferiore rispetto a quello buono e che quest’ultimo non vada al di sotto dei 50 mg/dl.

