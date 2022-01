Di oroscopi per il 2022, in questi giorni, ne abbiamo letti davvero tanti. Chi avrà nel nuovo anno una stagione top? Chi invece non sarà così fortunato? Per chi arriverà l’amore, per chi no? Di domande come queste potremmo porcene un’infinità. La risposta la possiamo trovare negli astri, per chi ci crede o, invece, costruircela giorno dopo giorno.

Un altro dei motivi per cui si crede nell’astrologia è l’affinità di coppia. Spesso, dopo il nome, soprattutto le donne, chiedono all’uomo il segno zodiacale per capire se ci potrebbe essere feeling o meno. È pratica sempre più diffusa, anche se poi la si maschera dietro a una semplice curiosità. Soprattutto se dall’altra parte non è immediata la risposta “e tu invece?”. Chi crede poco alle affinità zodiacali, potrebbe anche pensare che sia una domanda davvero banale.

Come corteggiare un uomo del segno zodiacale dell’acquario come conquistarlo e come farlo innamorare in breve tempo

Uno dei segni più affascinanti dello zodiaco è l’Acquario. I nati dal 21 gennaio al 19 febbraio sono spesso al centro di molte discussioni per le loro caratteristiche mentali. Le donne li classificano come difficili da conquistare e coinvolgere, per la loro propensione alla libertà. Adesso proveremo a spiegare che non è proprio sempre così, che l’uomo Acquario è, a volte, meno complicato di quanto sembri.

Innanzitutto è sì sveglio mentalmente, ma non è solo persona di intelletto. È un creativo, a volte eccentrico, ma ha anche una parte razionale. Sicuramente ha bisogno di stimoli, ma non certo tanti di più di molti altri segni. Un approccio privo di pregiudizi, per esempio, potrebbe essere un consiglio. Avvicinarsi a lui senza necessariamente dimostrare qualcosa di eclatante, mostrando brillantezza mentale, ma non solo. Essendo spesso un esteta, l’Acquario non ha bisogno di solo mente per essere attratto. Adora la femminilità e l’eleganza, certamente la cultura, ma anche la donna dinamica.

Un approccio interessante

Può apparire un po’ snob, distaccato, ma a volte è solo perché ha bisogno di più attenzione. Ama conquistare, ma adora anche la sfida della conquista e il sentirsi desiderato. Se si lasciasse la palla solamente a lui, dopo un po’ si annoierebbe. Crede fermamente nella parità di generi e, proprio per questo, non ritiene che debba essere sempre l’uomo a fare il primo passo. È una persona tendenzialmente libera e agisce spesso d’istinto e passionalità. Mostrare gli stessi aspetti e, a volte, la stessa leggerezza, sicuramente porterà l’Acquario a essere interessato a chi lo sta approcciando.

Farlo innamorare poi, può essere un altro discorso. Non si lega molto facilmente, il suo senso di indipendenza è molto forte, spesso troppo. Costringerlo in gabbia sarebbe come spingerlo all’evasione. Di conseguenza, per chi volesse provare a renderlo diverso da com’è, sarebbe una partita persa in partenza.

Ecco come corteggiare un uomo del segno zodiacale dell’acquario, come conquistarlo e come farlo innamorare in breve tempo, dandogli le giuste attenzioni, senza essere troppo invadente. Stimolarlo sempre, sia mentalmente che fisicamente, perché per l’Acquario entrambe le cose vanno di pari passo. Non per forza bisogna sempre spingerlo verso un evento culturale, quando si può condividere altro in intimità. È un segno difficilmente conquistabile, ma se dovesse accadere, potrebbe ripagare ampiamente lo sforzo profuso.