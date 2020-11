Famose per essere salutari in realtà potrebbero essere pericolosissime, stiamo parlando delle gallette di riso. È un alimento consumato oggigiorno da tantissime persone, presentato da tempo come un prodotto molto sano. Il suo uso come snack o come sostituto dei carboidrati in diete dimagranti ipocaloriche è estremamente diffuso.

Purtroppo non è un alimento nutriente né salutare. Ebbene vediamo perché le gallette, famose per essere salutari, in realtà potrebbero essere pericolosissime.

La tecnica di produzione

Partiamo dalla tecnica di produzione che viene utilizzata per ottenere le gallette di riso: l’estrusione.

Questa tecnica comprime un materiale pastoso donando a tutti i pezzi prodotti la medesima forma. Questo fa sì che tutte le fibre, i sali minerali e le vitamine contenute nel riso vengano totalmente degradate. Per questo motivo non solo non hanno alcun potere nutritivo, ma potrebbero addirittura acuire problemi di salute. Ad esempio, il contenuto in fibre alimentari degradate potrebbe peggiorare seriamente un’eventuale condizione di stipsi.

Alto contenuto calorico

Inoltre, pur non contenendo zuccheri semplici, le gallette sono assolutamente sconsigliate in caso di diabete o nell’alimentazione di un individuo obeso. Questo perché contengono delle alte quantità di sciroppo di glucosio che ne eleva notevolmente l’indice glicemico, rendendole quindi inadatte.

A dispetto delle credenze comuni il contenuto calorico delle gallette di riso è superiore a quello del pane comune. Inoltre, il pane ha un potere saziante almeno due volte superiore rispetto alle gallette.

È anche importante ricordare che non tutte le gallette di riso sono adatte all’alimentazione vegetariana e vegana. Infatti, alcune di esse contengono additivi di origine animale. E si pensi, ad esempio, alla colla di pesce.

Attenzione in caso di celiachia

Un’ultima importante precisazione riguarda l’assunzione di gallette di riso in caso di celiachia. Ebbene in molti pensano che, essendo a base di riso, le gallette possano essere inserite in un regime alimentare privo di glutine. Tuttavia alcune di esse sono prodotte con riso glutinoso. Pertanto è fondamentale consultare attentamente le etichette dei singoli prodotti.

Il consiglio è di consumare questo alimento con estrema moderazione. È preferibile optare per una dieta varia e bilanciata.