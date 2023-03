Orari da evitare e basta code al supermercato quando vogliamo fare la spesa: ecco cosa ci consiglia la scienza

Studi e scienza ci aiutano a risparmiare tempo e denaro al supermercato ma anche a tutelare la nostra salute. Fare la spesa è importante, è un’attività che non deve essere sottovalutata. Vediamo come.

Perché quando ci troviamo in coda alla cassa di un supermercato ci sembra che la nostra scorra più lentamente delle altre? Scegliamo la coda in base al carrello della persona che ci precede. Se è pieno cambiamo strada, se è vuoto decidiamo di rimanere. Questo è dovuto alla psicologia, il colpo d’occhio influisce. È la matematica a condannarci. Qualsiasi fila scegliamo, le probabilità che la nostra sia più veloce sono a nostro sfavore.

Eppure una branca scientifica se ne occupa. È denominata teoria delle code, trova origine agli inizi del Novecento e viene utilizzata per gestire magazzini e traffico cittadino. Secondo lo studioso Dan Mayer, servono in media 41 secondi a ogni cassiera per occuparsi del cliente. Questo è il tempo fisso e va distinto da quello variabile che si utilizza per scansionare i prodotti. Questa variabile dipende dal numero di prodotti. Se una persona ha 100 articoli impiega in media 6 minuti alla cassa, ma se davanti a noi ci sono 4 carrelli con 20 prodotti allora la fila sarà di 7 minuti. Quindi il nostro comportamento dovrebbe essere opposto a quello che teniamo di solito. Posizioniamoci dietro a un solo carrello pieno invece che dietro a 3 o 4 carrelli vuoti. Faremo più in fretta.

Fasce orarie sbagliate

Orari da evitare quando vogliamo fare la spesa? Stocard ci aiuta. Si tratta di un’applicazione che aggrega le carte fedeltà per studiare le abitudini dei consumatori. Gli italiani farebbero la spesa dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19 e non ci sarebbero grandi picchi nel fine settimana. Gli orari peggiori in cui fare la spesa sarebbero 3. Dalle 9 alle 10 di mattina potremmo trovare il pienone. Chi si occupa della casa, uomini o donne o chi assiste gli anziani sceglie questa fascia di orario per andare al supermercato. Al contrario di quanto pensiamo anche dalle 13 alle 15 non è un buon orario. Chi lavora sceglie la pausa pranzo per fare la spesa e potremmo fare file lunghe davanti alla cassa. Non va bene fare la spesa dalle 17 alle 18. I supermercati vengono presi di mira da chi esce dal lavoro e prima di rientrare a casa deve comprare il latte e la cena. Potremmo aspettare a lungo. Gli orari migliori sarebbero dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 17. I market si svuotano e le casse sono più veloci.

Orari da evitare quando vogliamo fare la spesa e piccoli trucchi utili

Anche il risparmio conta e alcune fasce di orario ci fanno spendere di più quindi devono essere evitate. Se andiamo a fare la spesa dalle 13 alle 16 e abbiamo già mangiato compreremo sicuramente meno cibi confezionati, zuccherati e calorici che fanno male e costano di più. Dalle 16 alle 19 la fame si fa sentire e i pericoli sono maggiori. Fare la spesa nel tardo pomeriggio quando siamo stanchi e stressati potrebbe farci male alla salute e ai risparmi. Se il market è aperto dopo le 22 potremmo andare a fare la spesa con calma, con la pancia piena e senza smanie particolari.

Ma se abbiamo già pronta la lista e sappiamo esattamente cosa comprare e quale budget impiegare allora i pericoli spariscono del tutto. L’ideale sarebbe scegliere la fascia oraria corretta, mangiare qualcosa prima di uscire e avere le idee chiare. In questo modo potremmo dire addio alle code al supermercato e ai cibi che rovinano la salute.