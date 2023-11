Questo libro ha cambiato la vita finanziaria di milioni di persone, ecco come ci è riuscito

Il primo modo per cambiare la floridità della propria situazione patrimoniale è cambiare la propria visione sul Mondo. Si potrebbe definire questa frase come il simbolo del successo di una delle più straordinarie testimonianze sul senso della ricchezza mai pubblicate.

Stiamo parlando del libro “Padre ricco, padre povero. Quello che i ricchi insegnano ai figli sul denaro” di Robert Kiyosaki. Si tratta di un testo pubblicato nel 1997 negli Stati Uniti e che da allora ha venduto più di 32 milioni di copie nel Mondo. Alcuni potrebbero sorridere e riflettere sul fatto che il testo ha certamente portato la solidità finanziaria del suo autore. Ma per davvero questo libro ha cambiato la vita finanziaria di milioni di persone con alcuni insegnamenti elementari.

Un passo alla volta all’interno degli insegnamenti della vita

La trama si basa sugli insegnamenti che due genitori forniscono ai propri figli. Il primo padre ha una invidiabile posizione di insegnamento, e si potrebbe apparentemente definire come una persona ricca. Il secondo, invece, nonostante sia privo di incarichi istituzionali, ha una visione della realtà del Mondo incentrata sul prosperare semplicemente sfruttando le regole del gioco economico. Il figlio del primo padre, che impiega le proprie risorse dotandosi di beni inutili, è circondato dalle spese. Così il figlio comprende che il segreto per far crescere il giardino, è far fruttare i semi del padre del suo amico. Ha così inizio un viaggio nella visione della vita del padre realmente ricco.

I due ragazzi prima iniziano a lavorare, poi giungono al fatidico dubbio se accettare la scarsa remunerazione proposta dal padre ricco. Ecco una delle colonne portanti del libro, con il quale così tanti milioni di lettori si trovano in contatto. La maggior parte di noi è schiavo delle proprie spese, e lavora per poter far rientrare all’interno del calcolo di fine mese le risorse in ingresso. Tutto ciò che fanno è limitarsi a vivere per provvedere a queste uscite. Barattare il proprio tempo per sopravvivere è talvolta necessario. Ma nel lungo termine genera una forma meno evidente di schiavitù. Per liberarsi da questo circolo vizioso che incatena le classi meno abbienti in una trappola senza fine, è necessario cambiare la visione sulle passività.

Questo libro ha cambiato la vita finanziaria di milioni di persone,

Da qui in poi hanno inizio gli insegnamenti del libro su come concepire le spese e le entrate, gli investimenti e le rendite passive, il debito ed il credito. Il fascino senza tempo del libro è quello di non fornire nozioni numeriche dirette sull’educazione finanziaria. Ma di affidare al lettore una nuova chiave di interpretazione sulla vita. Insomma, la vera libertà si acquisisce quando riusciamo a sostenere le nostre spese tramite i frutti che investiamo. Questo ha tantissime implicazioni, che l’autore osserva con noi. Solo in questo modo infatti possiamo sdoppiare la nostra presenza fisica, ed ottenere in forma invisibile un nuovo “io” che lavora. Sarà il nostro patrimonio, che sostiene la nostra crescita umana anziché minare la nostra serenità.

