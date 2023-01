Fai fatica ad andare in bagno? A colazione mangia questo toccasana, è il migliore per sbloccare l’intestino

Fai fatica ad andare in bagno-proiezionidiborsa.it

Se andare in bagno è una vera e propria tortura, dovresti provare questa colazione alternativa, che agevola la funzione intestinale e, come se non bastasse, è davvero buonissima.

La regolarità intestinale è fondamentale per uno stile di vita sano e attivo. Riguarda tutti, anche se ancora oggi se ne parla quasi con imbarazzo, pur essendo una funzione che interessa la vita di tutti, quotidianamente.

Non riuscire a liberarsi con regolarità, infatti, potrebbe provocare un vero e proprio peggioramento della qualità della vita. Le conseguenze, infatti, sarebbero diverse, e andrebbero dal gonfiore intestinale, ai dolori simili ai crampi, fino a un vero e proprio malessere generale.

Ecco perché è importante seguire uno stile di vita sano, che ci permetta di scaricare il nostro intestino e, quindi, di farci stare bene.

La difficoltà ad evacuare, però, è anch’essa una situazione molto comune. Sono tantissime le persone, infatti, che soffrono di stitichezza o irregolarità intestinale, un problema da trattare con le giuste precauzioni.

Oltre all’importanza di camminare e, più in generale, di muoversi, è fondamentale anche mangiare in modo sano e corretto, partendo dal pasto più importante della giornata.

Stiamo ovviamente parlando della colazione, il primo momento in cui mettiamo qualcosa sotto i denti e diamo il via ad un nuovo giorno. Scopriamo subito una buonissima ricetta, facilissima e veloce da preparare, che smuoverà il nostro intestino nel modo corretto.

Fai fatica ad andare in bagno? A colazione prova queste ricette che ti faranno sentire subito più sgonfio e leggero

Innanzitutto, per raggiungere una corretta funzionalità intestinale, è importante sapere quanta acqua bere. L’acqua, infatti, è il primo motore del nostro organismo, quello che permette l’espletamento delle nostre funzioni vitali, dal primo capello fino alla punta dei piedi.

Parallelamente alla corretta quantità d’acqua, dovremo nutrire il nostro corpo con i giusti alimenti. Per iniziare bene la giornata, un’ottima colazione potrebbe essere quella a base di una tazza di crusca con kiwi e noci.

La crusca è un vero e proprio concentrato di fibre, le quali faciliterebbero il transito intestinale, rendendo le feci più morbide. Non è di meno il kiwi, frutto famoso per il suo effetto stimolante dell’attività intestinale, poiché anch’esso è davvero molto ricco di fibre.

Arriviamo alla fine, ma non per importanza, alle noci, alimento colmo di nutrienti e proprietà davvero importanti per il nostro organismo.

Altre 2 varianti utili contro la stitichezza

Parallelamente alla crusca, anche l’avena è molto utile per smuovere l’intestino, anche se molti di noi non sanno mai come mangiarla. Eppure le ricette gustose per consumare l’avena sono tantissime e meritano tutte un nostro assaggio.

Infine esiste anche un’altra ricetta davvero perfetta per la nostra colazione, sana e genuina. Questa volta stiamo parlando di un vero classico, ovvero lo yogurt, accompagnato con fichi e uvetta. Fai fatica ad andare in bagno? Allora questa è l’idea giusta per te, e il motivo è molto semplice.

Come per la ricetta precedente, anche in questo caso il nostro intestino riceverà un grande aiuto, prima di tutto dallo yogurt. È risaputo, infatti, che lo yogurt favorirebbe l’integrità e il rafforzamento della flora intestinale, e aiuterebbe il sistema immunitario.

I fichi, così come il kiwi, sono anch’essi dei veri e propri aiutanti del nostro intestino, poiché svolgono una vera e propria funzione lassativa, così come l’uvetta, ricca di fibre.