Fai attenzione se hai la prostata ingrossata e infiammata con questi rimedi. Nel dettaglio, quella relativa alla prostata ingrossata è una patologia che non va mai sottovalutata. Si verifica quando la ghiandola prostatica presenta un sensibile aumento volumetrico. Viene definita come ipertrofia prostatica benigna. Si tratta comunque di una condizione medica che è di natura non cancerosa. Ma è necessario periodicamente ed in ogni caso il controllo medico.

Se hai la prostata ingrossata e infiammata cosa succede?

Fai attenzione se hai la prostata ingrossata e infiammata con questi rimedi. Perché la prostata infiammata è proprio una conseguenza dell’aumento volumetrico. La prostata ingrossata genera uno schiacciamento dell’uretra. E questo porta prima nell’uomo alla difficoltà minzionale. E poi al bisogno di urinare più spesso. Inoltre, se hai la prostata ingrossata e infiammata si genera un ristagno di urina nella vescica. E questo a causa dei batteri porta poi all’infiammazione.

I rimedi naturali e non per chi ha problemi alla prostata

Se hai la prostata ingrossata e infiammata ci sono tanti rimedi inclusi quelli naturali. In particolare, la soluzione più drastica ed invasiva è rappresentata dall’intervento chirurgico. E questo quando l’ipertrofia prostatica benigna associata ai problemi urinari è grave. Altrimenti si può convivere con la prostata ingrossata e infiammata prendendo dei farmaci. Ovviamente sempre sotto il controllo medico.

In caso di tumore prostatico, invece, l’intervento chirurgico prevede l’asportazione totale della prostata. Si tratta della cosiddetta prostatectomia radicale che è necessaria quando la neoplasia non è benigna.

Ci sono poi i rimedi naturali contro la prostata ingrossata ed infiammata. E sono quelli a base di erbe come il Pygeum africanum. L’effetto è infatti quello antinfiammatorio e antiossidante sull’apparato urogenitale. Rientrano tra i rimedi naturali pure il Saw palmetto e gli estratti di semi di zucca. Saw Palmetto è in particolare il nome dato negli Stati Uniti alla Serenoa Repens.