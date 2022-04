Dormire bene la notte è molto importante per la nostra salute, trovare il materasso giusto può aiutarci a risolvere numerosi problemi. Facili da pulire e tra i più economici sul mercato, i materassi che acquistiamo devono avere numerosi pregi.

È il caso del MiaSuite easy, che ha prestazioni di alto livello nonostante sia uno dei più economici di questo 2022. Hanno un doppio strato memory che permette alla schiena di stabilizzare la posizione permettendoci di dormire comodamente. Sono previsti 100 notti di prova ed è garantito per 15 anni, acquistato ormai da 2 milioni di persone. È facilissimo da pulire perché è sfoderabile e, con l’aggiunta di un coprimaterasso, le macchie diventano un pericolo da scongiurare definitivamente.

I premi per il Made in Italy

È il più premiato in Europa, il materasso Emma Original certificato TestFatka, ha ricevuto un punteggio altissimo su tutti i fronti. Struttura, forma, resistenza, non c’è un settore in cui questo materasso presenti punti deboli. Prodotto dell’anno in Spagna, Svezia, Francia e Portogallo, l’elegante semplicità unita alle prestazioni ha colpito i mercati europei. La schiuma Airgocell lo adatta al corpo e regola il clima sonno, la funzione memory elimina la pressione e la schiuma HRX aiuta bacino, spalle e collo.

Sono quindi 3 i materiali innovativi utilizzati per creare questo prodotto di alta qualità che combatte il mal di schiena e garantisce il benessere notturno. Anche in questo caso sono previste 100 notti di prova con cui dimostrare che la freschezza e la comodità promessa è una realtà. Nonostante le numerose difficoltà economiche che le famiglie devono affrontare ogni anno, il Made in Italy continua a essere un punto di riferimento imprescindibile.

Facili da pulire e tra i più economici e premiati d’Europa questi materassi ideali per combattere mal di schiena, dolori cervicali e insonnia

Un altro marchio si sta facendo notare con la qualità dei suoi materassi ortopedici. Si tratta di Materassiedoghe, anch’essa tra le più importanti e conosciute al Mondo, sta riuscendo a proporre materassi in grado di combattere il mal di schiena anche con un semplice riposo. I Polifoam Water Foarm My Memory vengono sottoposti a trattamenti che purificano i tessuti nella maniera più approfondita possibile. Sono ben 11 le zone differenziate con cui si cerca di favorire il riposo più completo per tutto il corpo. Sono considerati tra i migliori per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo e sono garantiti per 20 anni.

Le tecnologie adoperate sono svariate, dalla fibra di carbonio al gel rinfrescante, dal rame all’argento. La varietà di prodotti è incredibile ed è in grado di soddisfare le esigenze più articolate. Le sfide del futuro sono pronte per essere affrontate, l’Italia è sempre in prima linea nel campo delle tecnologie. Anche in materia di sonno e riposo.

Lettura consigliata

Non solo candeggina per togliere le macchie di sangue da materasso e lenzuola ma anche rimedi della nonna e detergenti a basso costo