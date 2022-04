Oltre a essere uno dei borghi più bello d’Italia questa meraviglia è anche un inestimabile bene UNESCO a due passi da Roma 

Roma vale da sé una vita intera. Infatti, non basterebbe un’esistenza umana per scoprire tutte le sue meraviglie, la sua arte, la sua storia. Centro, tra un impero millenario prima e sede della più seguita religione del Mondo, Roma è un mondo a sé.

In Italia, però, abbiamo così tanti posti da scoprire che ogni tanto è anche bene prendere l’auto e spostarsi. Anche da Roma, perché nel Lazio e nelle regioni vicine ci sono dei tesori davvero inestimabili. Infatti, oltre a borgo più bello d’Italia, questa meraviglia è anche un inestimabile bene UNESCO e la troviamo vicinissima da Roma.

Una meraviglia in Val d’Orcia

Quando arriviamo in aeroporto a Roma siamo accolti da molte fotografie. Alcune sono tipiche della città eterna mentre altre raccontano più in generale l’Italia al turista che arriva. Moltissime tra queste rappresentano scorci della Toscana e, in particolare, della Val d’Orcia.

Le colline di questa valle sono tra le più fotografate al Mondo e a tutti viene in mente il lungo viale di cipressi del gladiatore. Ebbene, in questa meravigliosa valle troviamo Pienza, cittadina dal fascino indiscusso e indiscutibile. La sua storia ci racconta che a volerla è stata addirittura un Papa, Pio II che le ha persino dato il suo nome.

Non troppo lontano da Pienza, poi, c’è Siena, che fa provincia e con lei i suoi colori e la sua arte. Il borgo è tra i più belli d’Italia per la sua poesia, i suoi colori così pastello che sembra di immergersi in un quadro di primavera.

Pienza poi ha dei prodotti tipici eccezionali come un grandissimo pecorino, ottimo per ricette come questa.

In passato, molti storici dell’arte l’hanno definita come città ideale del Rinascimento e fin dal 1966 l’UNESCO l’ha scelta per inserirla nel suo patrimonio dell’umanità.

Pio II, nato come Enea Piccolomini, oltre alla cittadina ha anche lasciato il Palazzo Piccolomini, che sublima le caratteristiche del Rinascimento italiano. La cattedrale, poi, lascia davvero tutti a bocca aperta per la luce che trasmette e per la grazia che esprime. Una cittadina che vale tutte le gite domenicali possibili.

