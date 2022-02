Non solo candeggina per togliere le macchie di sangue da materasso e lenzuola ma anche rimedi della nonna e detergenti a basso costo

Può capitare durante la notte che una ferita oppure una perdita di sangue dal naso sporchino il materasso o le lenzuola.

Se ci accorgiamo del problema in tempo, è meglio provvedere perché la macchia fresca è più semplice da eliminare.

Se la macchia si è seccata è più difficile da pulire ma non impossibile. Il primo rimedio a cui si pensa è la candeggina. Non sempre però è quello giusto.

Controindicazioni ed errori

Le macchie di sangue sono temute ed è normale pensare alla candeggina. L’ipoclorito di sodio ha proprietà ossidanti e per molto tempo è stato il prodotto più usato per smacchiare e disinfettare il bucato. La comparsa di prodotti efficaci e naturali lo hanno fatto passare in secondo piano. Esistono candeggine più delicate che contengono solo acqua ossigenata ma si tratta di prodotti molto diversi.

L’odore poi è intenso e soprattutto per materassi e lenzuola è meglio tentare con rimedi che non creino problemi come le allergie.

Se abbiamo la possibilità di intervenire subito senza far penetrare la macchia nei tessuti, utilizziamo l’acqua ossigenata per bagnare la parte interessata e poi mettiamo in lavatrice.

Non bisogna sfregare il tessuto, otterremo l’effetto contrario. I lavaggi dovranno essere sempre con acqua fredda. L’acqua calda farebbe penetrare il sangue che non andrebbe più via.

Quindi non solo candeggina per togliere le macchie ostinate dai tessuti ma anche altre alternative.

Batuffolo di cotone, acqua ossigenata e acqua fredda sono ottimi rimedi anche per il materasso se la macchia è fresca. Se invece si è seccata possiamo provare a diluire l’acqua ossigenata con dell’acqua e utilizzare un panno in microfibra per rimuovere lo sporco.

Una macchia secca può essere affrontata attraverso una doppia azione. Possiamo effettuare un prelavaggio con sapone di Marsiglia e acqua fredda e poi utilizzare succo di limone e sale.

½ litro di succo di limone e 100 g di sale possono essere quantità a cui fare riferimento.

Non solo candeggina per togliere le macchie di sangue da materasso e lenzuola ma anche rimedi della nonna e detergenti a basso costo

Naturalmente per macchie così difficili come quelle di sangue possiamo utilizzare anche il bicarbonato di sodio e l’aceto di vino che sono rimedi universali.

Il risultato non è tanto diverso ma in caso di ipersensibilità ai prodotti, un rimedio più delicato potrebbe essere una soluzione più adatta.

In commercio esistono prodotti biodegradabili e non tossici come i detersivi enzimatici.

Le ricette per crearli in casa sono semplici ma la preparazione ha tempi lunghi. Il costo in negozio è basso è si tratta di un buon rimedio immediato ed ecologico.

Gli enzimi sono molecole proteiche che agiscono sulle macchie degradandole.

È ottimo per i materassi. Oltre a smacchiare, è antibatterico e ripulisce i tessuti con efficacia maggiore rispetto ai normali detersivi naturali.

Può essere utilizzato anche per il lavaggio delle lenzuola a mano o in lavatrice a basse temperature. I risultati sono visibili anche con i lavaggi a 90 gradi.