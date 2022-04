“È praticamente impossibile guardare un tramonto e non sognare”. Così scriveva il filosofo e scrittore britannico, Bernard Williams, innamorato della nostra Italia. E, come dargli torto, viste le albe e i tramonti speciali che il nostro Paese sa regalare ogni giorno. Come quello che potremmo ammirare in questa località che ben si presta alle gite dei prossimi giorni. Ma, il tramonto, che spesso si lega agli innamorati, è qualcosa di davvero speciale nella meta che suggeriamo oggi ai nostri Lettori. C’è tramonto e tramonto ma quello che potremmo vedere qui varrebbe l’Oscar alla fotografia. Senza altri indugi, andiamo a scoprirla assieme.

Un cielo unico

Mentre il grande Roger Moore girava “007 Solo per i tuoi occhi” rimase estasiato dai tramonti sulle Dolomiti. Girato tra Cortina, la Spagna e la Grecia, questo film è uno dei più emozionanti della saga, assolutamente da non perdere. Un altro inglese è caduto vittima dei tramonti italiani. Non solo quello di Cortina, dove venne girato il film, ma anche quello di Canazei. Siamo in provincia di Trento, tra le sue mille bellezze, naturali e artistiche. Qualcuno ha proposto di inserire i paesaggi mozzafiato come la visione della Marmolada tra i capolavori di Madre Natura. E, in effetti, chi conosce questa zona, non può che essere d’accordo. Ma se non ci siamo mai stati è il momento di visitare questa meta straordinaria.

C’è tramonto e tramonto ma quello di questa incredibile località sospesa tra cielo e terra toglie letteralmente il fiato e la parola

Apprezzatissima d’inverno e amatissima dagli sciatori, Canazei è meravigliosa in qualsiasi momento dell’anno. Adesso poi che la natura sta fiorendo, le giornate sono terse e luminose, lo spettacolo ci attende a braccia aperte. Togliamoci però dalla testa che Canazei possa magari rappresentare una meta montana isolata e monotona. Oltre alle meravigliose passeggiate rilassanti e tonificanti, Canazei propone alle famiglie con bambini davvero tantissime opportunità. Bellissime piste ciclopedonali, tra le più moderne d’Europa. Parchi tematici d’avventura per tutte le età. Hotel e strutture ricettive di elevatissima qualità. Equitazione e free climbing anche per i più giovani. Senza considerare parchi e giardini, con percorsi, strutture e attrezzature da serie A.

Approfondimento

Con le Dolomiti come magico sfondo, ecco un borgo tra i più belli d’Italia giudicato dai turisti uno dei più romantici in assoluto