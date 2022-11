Facile prelevare soldi senza carta allo sportello ATM Postamat per chi ha libretto o conto BancoPosta

In un Mondo sempre più connesso e digitalizzato anche le vecchie maniere sono prima o poi destinate a svecchiarsi. Un modo elegante per dire che certe abitudini del passato verranno prima o poi rottamate per lasciar spazio alle novità.

Un trend che inevitabilmente interessa anche la sfera dei soldi, come quelli da prelevare allo sportello, per esempio. Grazie alla tecnologia, infatti, oggi è facile prelevare soldi senza carta allo sportello ATM Postamat per i clienti del mondo Poste. Vediamo di capire come funziona questo speciale prelievo.

I prodotti interessati dal prelievo senza carta presso lo sportello Postamat

Partiamo anzitutto dicendo che i prodotti interessati dal prelievo senza carta (in questa sede) sono il libretto e il c/c BancoPosta.

Nel caso del c/c, l’intermediario propone il conto BancoPosta (diviso tra le opzioni Start giovani, Start, Medium e Plus) e il conto BancoPosta di Base.

Il canone del conto BancoPosta parte da 2 euro mensili, ma una promozione lo offre gratis per i primi 12 mesi. Il prodotto di base, invece, si divide tra l’opzione standard con canone annuo di 30 euro e il conto gratuito destinato ad alcuni pensionati.

Quanto al libretto di risparmio, l’emittente CDP lo propone nella versione Smart, Ordinario, dedicato ai minori e giudiziario. In questi casi non sussistono costi di apertura, gestione e chiusura finale dello strumento, tranne gli oneri fiscali. Ancora, ricordiamo che ai fini del prelievo senza carte solo la versione Smart rientra nel discorso che stiamo trattando. In più in questo momento chi vi apporta nuova liquidità può beneficiare del 3,00% di interessi annui grazie all’offerta Supersmart Premium 270 giorni.

Facile prelevare soldi senza carta allo sportello ATM Postamat anche quando si è dimenticato il portafoglio a casa

Vediamo allora come fare e come comportarsi quando ci si dimentica il portafoglio o il portacarte e si ha la necessità di prelevare cash all’ATM. La soluzione si chiama smartphone e forse, sotto certi aspetti, non poteva essere diversamente. Per molti cittadini è quasi impossibile muoversi e/o uscire di casa senza il fidato cellulare.

Grazie al telefonino, i titolari di c/c BancoPosta o libretto Smart possono ottenere denaro contante se in presenza di alcune condizioni. Basta abilitare le proprie carte o il libretto Smart in app BancoPosta e l’addio alla carta fisica è presto servito.

In sintesi i passi da seguire sono i seguenti:

occorre selezionare il tasto 9 sul tastierino dell’ATM Postamat presso cui ci si serve;

aprire l’app BancoPosta e procedere a selezionare la dicitura “Prelievo senza carta”;

a questo punto occorre inquadrare il codice QR e seguire le istruzioni direttamente in app;

infine basta selezionare e/o digitare l’importo che si intende prelevare e autorizzare in app con il codice PosteID.