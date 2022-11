Nuovi concorsi per lavorare a vita nella Sanità pubblica a Milano o Salerno, a Sanremo o Latina

Sintetizziamo in questa sede alcuni bandi indetti dai principali presidi sanitari italiani. In particolare faremo riferimento agli estratti apparsi sulle G.U. n. 90 e 91 del 15 e 18 novembre.

Entriamo nel vivo, quindi, ecco i nuovi concorsi per lavorare a vita nella Sanità pubblica a Milano e in altre città d’Italia.

Le selezioni apparse sulla Gazzetta del 15 novembre

Il concorso in forma aggregata indetto dall’AO “S. Giovanni-Addolorata” di Roma cerca 12 dirigenti medici nella disciplina di neurochirurgia. La partecipazione è aperta a laureati in medicina regolarmente iscritti all’Albo e con specializzazione attinente (o affine o equipollente). Parimenti possono partecipare gli specializzandi iscritti almeno al 3° anno.

Le istanze vanno inviate online tramite la procedura telematica presente sul portale ospedaliero, previa iscrizione dei candidati al sito web. I termini per l’inoltro sono fissati per la mezzanotte del 15 dicembre.

Due dei tre estratti dell’ASL di Latina, invece, riguardano la selezione di 42 dirigenti medici a tempo indeterminato. In particolare, 23 posti sono nella disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e i restanti 19 in anestesia. Valgono i requisiti generali e speciali di partecipazione alle selezioni per la figura di dirigente medico, salvo le opportune specializzazioni.

Anche in questo caso le istanze vanno inviate per il 15 del nuovo mese, termini che non cambiano per i due concorsi che seguono, entrambi al Nord.

Il primo è indetto (in forma congiunta ai fini procedurali) dall’Azienda Zero di Padova e riguarda 22 collaboratori informatici di cat. D. L’altro estratto è indetto dall’ASST di Como per la copertura di 30 infermieri, cat. D, a tempo indeterminato.

Andando oltre, ricordiamo il bando dell’ASL di Salerno, in Campania. La selezione concerne 159 dirigenti medici in varie discipline e specializzazioni e i termini sono per il 24 novembre.

Passando al n. 91 della G.U. citiamo in particolare 4 distinte selezioni.

La prima riguarda l’AOU Policlinico di Foggia per 9 dirigenti medici, di cui 4 in neonatologia e 5 in ematologia. L’assunzione è a tempo indeterminato e le istanze vanno inviate per il 18 dicembre.

Seguono i concorsi per la stabilizzazione del personale precario presso l’AUSL di Latina. Le procedure riguardano 94 collaboratori professionali sanitari, di cui 84 infermieri, 1 OSS e 5 dirigenti medici, varie discipline. Altri 5 dirigenti in malattie metaboliche e diabetologia sono oggetto di apposito e distinto concorso. Per tutti, i termini per l’invio delle istanze è per il 18 del nuovo mese.

I concorsi pubblici per lavorare a Sanremo o a Milano

A seguire ecco i 4 concorsi dell’ASS di Sanremo per 28 unità a tempo indeterminato.

Si tratta di 14 collaboratori professionali sanitari, tecnici sanitari di radiologia medica (cat. D), di cui 4 posti riservati ai volontari militari. Segue poi la ricerca di 14 dirigenti medici, 4 in gastroenterologia e 5 in oncologia ed altrettanti in oftalmologia.

Infine arriviamo all’ASP “Golgi Redaelli” di Milano, che ricerca 30 collaboratori sanitari di cat. D. Si tratta di 5 terapisti occupazionali, 5 logopedisti e 20 fisioterapisti da assumere tutti a tempo pieno e indeterminato.

Quanto ai termini di candidatura, sia alle selezioni liguri che a quelle lombarde le istanze dovranno pervenire per il 18 dicembre.