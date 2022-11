Notti travolgenti e indimenticabili attendono 5 segni zodiacali passionali diversi dal Leone

L’oroscopo non serve soltanto per conoscere le previsioni astrologiche future. Sapere a quale segno zodiacale appartiene una persona con cui collaboriamo spesso, o che abbiamo appena conosciuto, può essere molto utile perché il segno rivela molto. Di certo, tutto ciò che ha a che fare con oroscopo & C. va preso con cautela e non ci si deve far condizionare la vita. Tuttavia, sapere alcune indicazioni di carattere e temperamento su qualcuno che conosciamo magari da poco potrebbe essere molto utile. Ad esempio, ad una persona che appartiene ad un segno noto per essere musone e malcontento, sarà bene non proporre di trascorrere insieme le festività di fine anno in qualche bella località al caldo.

Per i single, può essere molto utile conoscere il segno zodiacale di un soggetto interessante conosciuto da poco. In una relazione di coppia, oltre alla compatibilità caratteriale, è fondamentale avere una buona intesa sessuale. Ma quali sono i segni più focosi e passionali?

Ariete e Scorpione, i più sexy di tutti

I nati sotto il segno dell’Ariete e dello Scorpione sono grandissimi latin lover. Una volta puntata la sua preda, l’Ariete usa ogni arma in suo potere per riuscire a conquistarla. Oltre ad avere un carattere molto forte e determinato, è anche un grande seduttore. In camera da letto, poi, l’Ariete ama dominare e sa osare, senza farsi fermare o inibire da alcun tipo di limite. Ha un’ottima intesa con Bilancia e Sagittario.

Molto simile all’Ariete è lo Scorpione che, nell’intimità, si rivela particolarmente caliente. Sicuro di sé e con una gran dose di sensualità, sa conquistare la persona che gli interessa facendola cadere ai suoi piedi. E, una volta conquistata, sa bene quali armi utilizzare per mantenerla legata a sé. Lo Scorpione conosce infatti tanti modi per stupire di continuo il suo partner, dentro e fuori le lenzuola.

Notti travolgenti e indimenticabili attendono anche questi altri 3 segni

Ma le sorprese non sono finite. Se l’Ariete è un segno di Fuoco, mentre lo Scorpione è noto per il suo potere seduttivo, ci sono altri 3 insospettabili segni che in amore fanno faville. Nonostante possa apparire freddo e spesso distaccato, il Toro ha un animo passionale. Ama il piacere in tutte le sue sfaccettature, dal cibo al sesso. È anche molto fedele ma pure parecchio geloso.

In fatto di passionalità, neppure il Sagittario scherza. Con i nati sotto questo segno è ben difficile annoiarsi perché sanno sempre trovare il modo per stupire il partner, anche sotto le lenzuola. Infine, chiudiamo la carrellata dei segni più passionali con la Bilancia. Elegante e raffinato, in genere, questo segno preferisce la dolcezza e il romanticismo alla passione e alla sensualità. Tuttavia, quando trova la giusta sintonia col partner sa lasciarsi andare. Dunque, se abbiamo a che fare con uno di questi 5 segni descritti, notti travolgenti e indimenticabili attendono dietro l’angolo. Per creare la giusta atmosfera, perché non illuminare soffusamente la stanza con profumatissime candele preparate con le nostre mani?