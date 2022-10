Facile e rapidissima questa ricetta dell’hummus di ceci senza tahina

Una delle ricette che sta spopolando maggiormente negli ultimi tempi anche in Italia è quella dell’hummus. Questo bellissimo nome musicale sta ad indicare la famosa crema a base di ceci, morbida e fresca, adatta a tutte le stagioni.

Da diverso tempo, ormai, l’hummus è diventato il piatto preferito di moltissime persone. Ragion per cui queste cercano, sempre più spesso, di riprodurlo anche a casa.

Spalmato sul pane, abbinato a dei crostini o accompagnato ad un buon contorno di verdure, è davvero gustosissimo.

La ricetta originale di questo piatto prevede l’utilizzo della tahina, una salsina dal sapore molto appetitoso.

Quest’ultima deriva dai semi di sesamo ed è molto sfruttata in molte cucine internazionali, come quelle di Nord Africa, Grecia e Turchia. A prima vista questa salsa potrebbe sembrare fluida, ma basterà provarla per notare la sua cremosità.

In cucina, infatti, si utilizza la tahina per insaporire secondi di carne, ma anche per preparare alcuni dolci. Oppure si sfrutta tantissimo anche come condimento per i falafel o per altre ricette contro il colesterolo.

La nostra sfida di oggi, invece, sarà quella di preparare un hummus senza tahina, con la ricetta più semplice che esista. Ci vorranno pochi alimenti e, in men che non si dica, il nostro piatto sarà già pronto.

Facile e rapidissima questa ricetta dell’hummus fatto in casa

Per la nostra ricetta ci serviranno gli ingredienti che seguono:

200 g di ceci già cotti;

2 cucchiai di olio EVO;

mezzo cucchiaino di aglio in polvere;

mezzo bicchiere d’acqua;

1 cucchiaino di salsa di soia;

semi di sesamo tostati.

Prima di iniziare la preparazione, dovremo munirci di un mixer. All’interno di quest’ultimo, infatti, dovremo inserire i nostri ceci già cotti, l’olio, l’aglio e la salsa di soia. Fatto ciò, azioneremo il nostro mixer per circa 1 minuto di tempo.

Dopodiché potremo aggiungere anche l’acqua, che dovrà essere naturale e a temperatura ambiente.

Mixeremo ancora una volta, finché non avremo ottenuto un composto morbido e davvero omogeneo. Il nostro piatto è già praticamente pronto per essere gustato.

Ecco come decorare e gustare al meglio questa bontà

Non dovremo fare altro che metterlo nei piatti e decorarlo con i semini di sesamo tostati. Questi ultimi, infatti, renderanno il tutto ancora più croccante e sfizioso. Come avevamo anticipato, infatti, è davvero facile e rapidissima questa ricetta dell’hummus.

Per finire, consigliamo di consumare l’hummus con delle verdure crude tagliate a listarelle, per un antipasto o un aperitivo fresco, gustoso, ma anche molto salutare.

