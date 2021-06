Chi non desidera una tintarella invidiabile d’estate? Il colore dorato della nostra pelle emana luminosità da tutti i pori. Dando al nostro aspetto un tocco di classe ed eleganza. Ma proteggere la pelle quando ci esponiamo al sole è fondamentale. Per non rischiare scottature, invecchiamento precoce e anche lesioni pretumorali. Quindi scegliere la formulazione giusta e il giusto filtro SFP è importante. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa proveremo a fare un po’ di chiarezza.

Il filtro SFP da usare cambia in base al fototipo?

Sicuramente chi ha la pelle chiara è più sensibile all’esposizione solare rispetto a chi ce l’ha scura o olivastra. Ma tutti i fototipi devono usare dei filtri solari a protezione alta. Perché il numeretto vicino al filtro indica la percentuale di raggi UV che riesce a filtrare. Quando ci si espone per i primi tempi al sole è sempre consigliato utilizzare una protezione alta, 50 SFP. Ed evitare le ore più calde. Poi si può passare ad un filtro più basso, ma sarebbe meglio non scendere mai sotto 30 SFP.

Cosa è meglio per la nostra pelle, lo spray o la crema solare?

Ora vediamo la formulazione. La classica crema solare la conosciamo tutti, fin da quando siamo bambini. Le nostre mamme ci rincorrevano per la spiaggia per spalmarcela addosso ogni volta che uscivamo dall’acqua. E infatti questo è il metodo che andrebbe usato anche da adulti. Riapplicare la protezione dopo ogni bagno.

Ma in realtà la crema è più adatta a chi ha una pelle secca

Infatti, non solo provvede a schermare i raggi solari, ma anche ad idratare la pelle. In generale la crema ha una texture più densa. Si assorbe bene, soprattutto su pelli più disidratate. Ma l’unica pecca è che spalmarla in alcuni punti può essere complicato

Lo spray è perfetto per le pelli miste/grasse. Si può utilizzare anche sui capelli. È pratico e si può applicare ovunque senza troppi sforzi. Quelli nebulizzanti non solo sono efficaci ma anche rinfrescanti.

Quindi, cosa è meglio per la nostra pelle, lo spray o la crema solare? In generale entrambe le formulazioni sono interscambiabili. Ma se vogliamo una protezione ottimale meglio scegliere quello più adatto a noi. E soprattutto acquistare dei prodotti specifici per le parti più delicate del nostro corpo. Come viso, orecchie e décolleté.

Brutte sorprese per chi dimentica quest’area del corpo quando mette la crema solare.