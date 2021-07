Per chi ama mangiare bene, la Sicilia è la meta perfetta per andare in vacanza. Il cibo, sia salato che dolce, è centrale nell’esperienza in questo luogo, ma per non sbagliare e non perdersi nulla è fondamentale sapersi orientare tra la vasta scelta culinaria. Ecco dunque i 3 cibi dolci da provare assolutamente in vacanza in Sicilia. Una raccomandazione: almeno in ferie, niente sensi di colpa! La Sicilia è fatta per essere goduta fino in fondo, e se ci si limita, sicuramente si finirà per pentirsi di questa decisione.

3 cibi dolci da provare assolutamente in vacanza in Sicilia

Granita

Quella che a nord si mangia solo come dolce dopo pasto o per merenda, in Sicilia si mangia a tutte le ore del giorno e della notte, ma soprattutto come colazione.

Al limone, al gelso, alla mandorla o al pistacchio: la frutta fresca unita al ghiaccio sa rinfrescare le giornate di calore ardente come poche altre cose. Alcuni locali, inoltre, permettono di ordinarne metà di un gusto e metà di un altro. Altri invece propongono addirittura una degustazione, così che non si debba perdere la testa per scegliere il gusto tra i tanti.

Cannolo

Si tratta di una cialda fritta ripiena di ricotta di pecora, con gocce di cioccolato e, talvolta, granella di pistacchio. I cannoli vengono riempiti al momento in modo che la ricotta non faccia ammorbidire la cialda. Se è vero che i cannoli si trovano ormai in tutta la penisola, va detto che non c’è paragone tra quelli venduti altrove e quelli che si trovano in Sicilia.

Brioche

Le brioche in Sicilia non hanno niente a che vedere con i cornetti (o croissant) che si trovano nel resto d’Italia. La forma è rotonda e la caratteristica principale delle brioche siciliane è il “tuppo” che hanno in cima, ovvero un rigonfiamento che sembra un cappellino. Le brioche si mangiano tipicamente con il gelato o con la granita. Se ancora calde, poi, creano un contrasto caldo/freddo che farà impazzire il palato di chiunque.

Vale la pena andare in vacanza in Sicilia per mille motivi, e i dolci tipici sono sicuramente uno dei principali.