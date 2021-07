Quello del colesterolo alto è un problema piuttosto diffuso. Se non si riduce, un alto livello di colesterolo nel sangue può causare non pochi problemi. Potrebbe essere causa di patologie cardiovascolari, ostruzione delle arterie o trombi, fino ad arrivare a ben più gravi ictus celebrali. Per questo è importantissimo tenere a bada i livelli di colesterolo nel sangue, effettuare delle analisi periodiche e seguire una dieta specifica.

L’importanza dell’alimentazione

L’alimentazione è fondamentale per tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue. È risaputo ormai che seguire una dieta ed evitare cibi specifici come quelli grassi e pesanti sia importantissimo per mantenere bassi i livelli di colesterolo. Ma esistono anche degli alimenti che sono in grado di abbassare i livelli di colesterolo cattivo nel sangue. Uno di questi è la curcuma.

Basta un cucchiaino di questa spezia e non avremo più problemi di colesterolo

La curcuma è una spezia originaria dell’Asia che è utilizzata da tempi antichissimi per le sue proprietà benefiche. Soprattutto si utilizzava per le sue proprietà antinfiammatorie. Col passare del tempo numerosi studi hanno rivelato che la curcuma è molto di più. È un ottimo antiossidante naturale, ha un effetto neuro protettivo ed è conosciuta per essere un potentissimo antitumorale naturale.

Curcuma e colesterolo

Ma non solo. La curcuma è un validissimo alleato nella lotta al colesterolo cattivo. Basta un cucchiaino di questa spezia e non avremo più problemi di colesterolo. Recenti studi hanno dimostrato che un cucchiaino di curcuma (circa 500 mg) aiuta notevolmente a ridurre il livello di colesterolo LDL nel sangue (il colesterolo cattivo). Allo stesso tempo aiuta ad aumentare notevolmente il colesterolo HDL (il colesterolo buono).

Usi della curcuma in cucina

Per avere davvero un effetto benefico la curcuma deve essere assunta con costanza tutti i giorni. Si può utilizzare in tantissimi modi e per numerose preparazioni. Non solo ci si possono fare miscele indiane come il curry, ma si può utilizzare per insaporire verdure stufate, carne e pesce. Basta semplicemente aggiungerne una piccola quantità in pentola o in forno durante la cottura. Inoltre, donerà ai nostri piatti uno splendido colore giallo acceso.

Approfondimento

