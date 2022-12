Non è semplice ora la situazione dei mercati: ecco perchè si potrebbe presentare anche un forte ribasso

Non è semplice ora la situazione dei mercati -proiezionidiborsa.it

Il setup mensile del 13/15 dicembre ha fatto virare i mercati al ribasso in concomitamza con i meeting delle Banche centrali che hanno alzato ulteriormente i tassi di interesse. Dove sono diretti ora i mercati? Rialzo da subito oppure forte ribasso? Cerchiamo di definire un quadro attendibile.

I tassi di interesse aumentano ancora e questi avranno effetti sui titoli di Stato ma anche sulle rate dei mutui che potrebbero riservare sorprese molto amare.

Ci sono però anche spazi che si sono aperti davvero interessanti, e riguardano ad esempio come facendo poche cose costruire una rendita con il conto corrente.

Oggi perà le preoccupazioni sono altre, e nel mondo degli investimenti aleggia una certa paura. Il movimento che si è formato fra il 14 e 15 dicembre potrebbe avere forti strascichi ribassisti nelle prossime settimane. Non è semplice ora la situazione dei mercati ma procediamo per gradi.

La giornata di contrattazione del 16 dicembre ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

13.956

Eurostoxx Future

3.808

Ftse Mib Future

23.680

S&P 500 Index

3.852,36.

Ribasso da panico alle porte o presto nuovi rialzi?

Come spiegato nei giorni scorsi dinanzi a noi ci sono 2 ipotesi:

il ribasso potrebbe avere i giorni contati, oppure si potrebbe scendere forte anche fino alla prima decade di marzo. Le serie storiche scommettono che da inizio gennaio, i mercati partiranno per un forte rialzo annuale.

Se il ribasso continuasse fino a marzo, in base a calcoli di probabilità, i minimi del 2022 potrebbero venire aggiornati al ribasso di almeno un altro 10/15%.

Non è semplice ora la situazione dei mercati, e si deve procedere con molta cautela

Al momento è in corso un ribasso, e fino a quando non ci sarà una nuova inversione railzista, rimarranno in “gioco” entrambi le ipotesi: che il rialzo possa riprendere fra pochi giorni, oppure continuare anche forte fino alla prima decade di marzo.

Quando un movimento è in corso, si possono fare delle ipotesi e dare degli obiettivi, ma quello che conta è la tendenza, che al momento è ribassista.