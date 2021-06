Non è tanto il caldo, quanto l’umidità che fa patire. Abbiamo sentito questa frase innumerevoli volte, e la ragione è molto semplice. L’estate è un momento in cui l’umidità si fa sentire tantissimo, e ci causa un fastidio non indifferente.

Purtroppo non è semplice liberarsene, e siamo infatti costretti a conviverci. Possiamo però limitarla il più possibile, per garantirci almeno un po’ di sollievo. Ci sono tante cose da considerare in questo senso, ed oggi vedremo le più importanti. Evitiamo l’umidità in casa grazie a questi importanti e geniali accorgimenti.

Facciamo attenzione a queste cose

L’umidità è principalmente causata dalla presenza di acqua nell’ambiente, che penetra nei muri e crea un ambiente sgradevole. Il problema è più marcato nelle case con scarso isolamento termico, oppure quelle difficili da ventilare.

L’umidità non solo rende meno vivibili gli ambienti, ma può anche portare alla formazione di muffe. Risulta quindi fondamentale combatterla in ogni modo.

Ecco come fare

Il passo più semplice da fare è innanzitutto capire se si riesce a ventilare meglio le stanze interessate. Se queste invece sono stanze cieche, o se l’umidità anche esterna è troppo elevata, bisogna trovare altre soluzioni.

Innanzitutto ci si può dotare di un deumidificatore. Ce ne sono di diverse dimensioni e prezzi, e quindi è facile trovarne uno che soddisfi le nostre necessità. Si tratta di strumenti elettrici che rimuovono l’umidità di una stanza e la raccolgono in una vasca, da svuotare regolarmente.

Un deumidificatore può limitare e quasi risolvere il problema, ma è spesso meglio prevenirlo direttamente. Per farlo esistono diversi intonaci e resine che rendono i nostri muri più impermeabili, ed impediscono l’eccessivo accumulo di umidità. Se optiamo per questa soluzione però rivolgiamoci a degli specialisti, che sapranno capire bene il problema ed indicheranno la soluzione migliore.

Evitiamo l’umidità in casa grazie a questi importanti e geniali accorgimenti. A volte è semplice avere una casa più vivibile ed al riparo da muffe.

