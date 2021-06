Indumenti puzzolenti e sporchi sono l’incubo estivo di molte persone. Questa è la stagione dove si accumulano più che mai vestiti e magliette sudice, a causa del sudore dovuto alle alte temperature. Riuscire a rendere i capi profumati dopo un lavaggio, sia a mano che in lavatrice, diventa davvero molto complicato. Comincia quindi la corsa all’acquisto di tanti prodotti, anche chimici ed aggressivi, per cercare di superare il problema. Ma sarebbe meglio fare un bucato attento anche alle problematiche ambientali, ecosostenibile, come spiegato in questo articolo.

Per non spendere soldi ed ottenere un buon risultato, vediamo come avere un bucato sempre profumato con dei semplici rimedi economici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Profumo di limone

L’agrume top per eccellenza, utilizzato in passato sia per pulire i pavimenti, sia per igienizzare la biancheria. Se vogliamo che i nostri capi abbiano sentori agrumati di limone, basterà aggiungere nel cestello il succo di 1 limone. Meglio lavare a basse temperature, il limone aiuterà a proteggere e sbiancare il bucato delicato e chiaro.

Sale aromatizzato

Una scelta decisamente economica, è usare il sale aromatizzato, che si po’ fare in casa facilmente. Per esempio si potrebbe realizzare un sale alla lavanda, utilizzando quella fresca. Dopo aver aspettato i tempi di riposo, si potrà aggiungere 1 cucchiaio di questo composto, direttamente nel cestello, ogni 5 kg di bucato.

Saponetta vegetale

Per avere indumenti profumati ed ecologici, si potrà usare anche una saponetta vegetale, acquistata o realizzata con le proprie mani. Si possono trovare pronte o realizzare con olio di cocco o extravergine d’oliva, ad esempio, e sono prive di petrolio e paraffina. Se scegliamo di comprare queste saponette è bene controllare sempre l’etichetta, per individuare che siano naturali al 100%. Basterà aggiungere poche scaglie insieme al detersivo, o usarlo da solo, per avere buoni risultati.

Poche gocce di oli essenziali

Bastano poche gocce di oli essenziali, nella vaschetta o nel cestello, per rendere gli indumenti profumatissimi. Si dovranno solo individuare quelli più adatti, come lavanda, bergamotto, arancio, evitando quelli di tipo resinoso.

Ecco come avere un bucato sempre profumato con dei semplici rimedi economici ma efficaci.