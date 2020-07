Europa sottotono. Italia anche. Cosa dicono gli esperti

Gli Usa non sembrano dare una indicazione chiara al resto del mondo. Da parte sua, invece, l’Europa è decisamente sottotono.

Cosa sta accadendo in Europa?

A dare una svolta avrebbe potuto essere il famoso Recovery Fund. O per lo meno le attese per la sua eventuale approvazone prevista per la settimana prossima, ma Christine Lagarde numero uno della BCE, ha già fatto sapere che per un eventuale accordo sarà necessario aspettare. Il che significa non solo altre settimane di attesa, ma anche una ennesima conferma di difficoltà interne all’Unione. Con una pandemia che, scoppiata ufficialmente a febbraio, potrebbe non trovare strumenti per essere risolta, per tutta l’estate.

Cosa comprare a Piazza Affari

Europa sottotono. Italia anche. In tutto questo, cosa comprare a Piazza Affari? Anche perché con un passivo e soprattutto in tempi estivi, incerti per antonomasia, non tutti hanno voglia di mettersi in gioco. La conferma arriva anche dal centro analisi di Proiezionidiborsa che parla di un aumento delle probabilità di “ribasso estivo alle porte per i mercati azionari e poi forti rialzi fino a novembre”.

Prima di tutti si inizia a constatare il fatto che il listino di Milano, 15 minuti dopo le 16, arriva a pagare pegno con un passivo dello 0,5% in territorio negativo. Non vanno diversamente le cose nemmeno nel resto d’Europa, tutta in rosso. Tra le azioni da comprare, ad ogni modo, risultano i buy di Equita su FCA (target fissato a 9,90 euro) e Moncler (38 euro). Ma sul Ftse Mib attira l’attenzione anche Enel. Nello specifico l’attenzione di Banca Imi che affida un target price a 8,80 euro.

Cosa comprare a Wall Street

Chi invece preferisce guardare a Wall Street non può ignorare i sussidi settimanali di disoccupazione. Tra i dati macro, infatti, sono quelli che al momento interessano maggiormente gli operatori. Partendo da questa base gli analisti di DA Davidson consigliano di comprare JPMorgan Chase & Co. che passa a Buy dal precedente Neutral. Parallelamente l’obiettivo di prezzo è stato aumentato a $ 117 da $ 102. Buone notizie anche per Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) che in casa Wedbush vede confermato il suo rating outperform. Parallelamente il suo obiettivo di prezzo è stato portato a $ 260 dai precedenti $ 220.

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i numeri importanti da citare oggi, come detto le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione che in Usa sono leggermente in calo rispetto alle previsioni: 1,31 milioni contro 1,38 milioni previsti.