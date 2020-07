Più volte negli ultimi giorni abbiamo messo l’accento sulle resistenze statiche e dinamiche che i mercati internazionali non riuscivano a superare. Da queste situazioni si esce o con un’esplosione di momentum rialzista dove le resistenze vengono polverizzate con un gap up oppure con un ritracciamento fra il 5 ed il 7% se non proprio il 10%.

Di ora in ora negli ultimi giorni aumentano le seguenti probabilità: ribasso estivo alle porte per i mercati azionari e poi forti rialzi fino a novembre?

Quali sono i motivi che ci spingono a ritenere elevata questa probabilità?

Dal punto di vista statistico stiamo entrando e siamo molto vicini ad una fase che dovrebbe essere quantomeno laterale ribassista per tutte le Borse mondiali.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Come al solito le previsioni devono trovare conferma nelle quotazioni. Al momento il mancato superamento delle resistenze è un primo indizio ribassista. Il secondo sarà dato da chiusure giornaliere inferiori ai seguenti livelli:

Dax Future

12.597

Eurostoxx Future

3.299

Ftse Mib Future

19.755

S&P 500

3.155

Attenzione, Dax ed Eurostoxx Future hanno già generato questo segnale ribassista!

Ribasso estivo alle porte per i mercati azionari e poi forti rialzi fino a novembre?

In caso di chiusure giornaliere come indicato nel paragrafo precedente i successivi obiettivi verrebbero posti a

Dax Future

11.930

Eurostoxx Future

3.150

Ftse Mib Future

18.870

S&P 500

2.999

Solo chiusure settimanali inferiori ai seguenti livelli potrebbero portare a una nuova ondata di ulteriori forti ribassi anche di un altro 10% fino al prossimo setup annuale del 31 luglio.

Quale migliore strategia di investimento da poter applicare al momento attuale?

Sul Dax ed Eurostoxx per il momento andrebbero chiuse le operazioni al rialzo di breve termine e aperte quelle al ribasso. Sul Ftse Mib ed S&P 500 si procederà al segnale in chiusura giornaliera. In questo caso si potrebbero aprire operazioni ribassiste di breve che andrebbero seguite di giorno in giorno sul nostro punto sui mercati.

Invece, le operazioni aperte sui minimi di marzo andrebbero chiuse solo su chiusura settimanale come indicato.

Si procederà per step ma da ora in poi meglio essere cauti e di non poco!