Nelle ultime settimane l’euro ha raggiunto quotazioni record rispetto al dollaro. Oggi infatti, un dollaro americano vale meno di 85 centesimi di euro. Con una variazione positiva di oltre il 20% da aprile ad oggi. Spesso leggiamo queste notizie sui giornali ma sembrano informazioni utili solo a chi investe sui mercati o viaggia spesso negli Stati Uniti. In realtà siamo tutti impattati dall’andamento della nostra valuta. Soprattutto rispetto alle altre monete forti come sterlina, franco svizzero e dollaro americano. La redazione di ProiezionidiBorsa vuole comprendere i reali vantaggi per le famiglie nell’avere una valuta forte. In questo articolo approfondiremo le conseguenze per i consumatori delle fluttuazioni monetarie. Andremo a comprendere perché per i consumatori è più conveniente un euro pienamente valorizzato. Vediamo quindi l’impatto dell’euro forte sul dollaro: tutti i vantaggi per le famiglie.

Euro forte sul dollaro: tutti i vantaggi per le famiglie

Il primo e più immediato vantaggio nell’avere una valuta forte è dato dalla maggior convenienza dei viaggi all’estero. Oggi infatti cambiando 100 euro otterremo quasi 120 dollari conto i 104 di pochi mesi fa. Questo significa che una spesa di 100 dollari negli USA oggi ci costerà circa 15 euro in meno rispetto a Pasqua. Un buon motivo per pianificare un viaggio negli Stati Uniti. Prima di partire, ti consigliamo una nostra guida.

Un cambio più favorevole significa pagare meno i beni energetici che importiamo dall’estero. Il petrolio, il gas e la corrente elettrica sono scambiati in dollari. L’euro forte, quindi, ci consente di pagare meno il pieno di benzina e le bollette. Il minor costo del carburante abbasserà anche i prezzi dei beni trasportati su gomma. Il conto del supermercato ne beneficerà sicuramente. Una valuta forte comporta anche un contenimento dei tassi d’interesse: con l’euro in salute i nostri mutui e prestiti rimarranno convenienti.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Vantaggi e svantaggi di una moneta forte

Gli svantaggi della moneta forte esistono e sono essenzialmente due. Il primo è una maggior difficoltà nelle esportazioni poiché al di fuori dell’Unione Europea i prezzi del made in Italy saranno più elevati. Il nostro Paese, però, esporta soprattutto prodotti di altissima qualità. Questo, quindi, rende le esportazioni poco influenzate dal cambio valutario. L’altro rischio derivante da un euro forte è il possibile aumento dell’inflazione.

Sappiamo però che l’attuale situazione economica e le politiche della BCE stanno tenendo i prezzi sotto controllo e probabilmente lo faranno ancora a lungo. Abbiamo visto cosa comporta un euro forte sul dollaro: tutti i vantaggi per le famiglie li troveremo nelle spese quotidiane. Ricordiamo, in conclusione, che avere una valuta forte ha un ulteriore importante vantaggio. Il giudizio internazionale sull’economia europea è positivo e questo ci consente di avere prospettive di crescita nonostante la difficile congiuntura e la crisi in atto.