E’ piena estate, la voglia di vacanza dopo essere rimasti chiusi in casa per il coronavirus è normale. Nella nostra Nazione serpeggia una paura: 1,5 milioni turisti possono mettere in ginocchio l’Italia. Vi spieghiamo il motivo. Questa platea di italiani ha scelto di fare le vacanze oltre i nostri confini. C’è il rischio concreto che il virus ritorni in Italia proprio con l’ingresso dei turisti da altre zona europee. L’attenzione è alta in Grecia, Malta e Spagna dove il contagio del coronavirus è ancora alto. Gli italiani che hanno scelto l’estero per andare in vacanza si sono diretti verso queste tre Nazioni in modo cospicuo. Le mete comunitarie purtroppo non riducono i pericoli di infezione, soprattutto in caso di mancata osservanza delle misure di precauzione, a partire dall’utilizzo della mascherina.

Chi rischia?

Andare all’estero per fare le vacanze è rischioso per se stessi e per i propri familiari al ritorno. E’ pur vero che rispetto al 2019 la platea di turisti italiani è diminuita verso l’estero. Lo scorso anno erano 3,3 milioni, con il peso del coronavirus questa quota si è dimezzata. La stragrande maggioranza di italiani ha ascoltato gli inviti a restare in Italia e sfruttare le bellezze turistiche del Belpaese .

Gli italiani cosa fanno

L’emergenza sanitaria è ancora un peso per tutti noi. Le vacanze sono state calibrate anche tenendo presente l’emergenza sanitaria. Gli italiani hanno messo da parte gli hotel e rispolverato, per chi la possiede, la seconda casa oppure optato per una casa in affitto. Gli agriturismo stanno avendo il loro appeal per un motivo semplice: spesso sono situati in zone isolate in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’aperto.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

L’indagine svolta da Coldiretti-Ixe’ ha messo in evidenza un dato: la stragrande maggioranza dei turisti ha intenzione di ridurre i contatti con altre persone. I temerari ci sono: l’8% del campione ha detto di non rinunciare alle vacanze di gruppo, cercando anche di fare nuove conoscenze. Intanto 1,5 milioni turisti possono mettere in ginocchio l’Italia per aver scelto di fare le vacanze all’estero dove il coronavirus continua a essere presente.