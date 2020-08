Triplicare il proprio capitale rischiando pochissimo investendo su questo titolo azionario (Risanamento) è una opportunità abbastanza difficile da trovare sui mercati finanziari.

Se nel breve, infatti, il titolo viaggia sulle montagne russe con rialzi e ribassi superiori al 10%, nel medio/lungo periodo ci sono ottime potenzialità di apprezzamento.

Dal punto di vista dei fondamentali la situazione del titolo non è delle migliori, le sue performance borsistiche sono tutt’altro che da trascurare. Se, infatti, consideriamo gli ultimi tre anni e l’ultimo anno, la performance di Risanamento è stata eccezionale con un 72,7% e 86,6%, rispettivamente. In questo modo ha fatto molto meglio sia del settore di riferimento che del mercato italiano.

Gli ultimi mesi, invece, sono stati abbastanza di sofferenza con un -6% circa negli ultimi tre mesi. Adesso le cose sembra si stiano riprendendo, ma di questo ce ne occuperemo nella sezione dedicata all’analisi grafica e previsionale.

Triplicare il proprio capitale rischiando pochissimo investendo su questo titolo azionario: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Risanamento (MIL:RN) ha chiuso la seduta del 12 agosto a 0,0601€ in rialzo del 13,83% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico seguente la proiezione in corso sul time frame giornaliero è rialzista, ma è stata fortemente condizionata dal mega rialzi del 12 agosto.

Sul settimanale e sul mensile la situazione non è ancora ben definita, ma si potrebbe sfruttare l’ottimo rapporto rendimento/rischio dell’operazione.

Concentriamo per un attimo sul time frame settimanale. La tenuta del supporto in area 0,0508€ sta creando le condizioni per un forte allungo rialzista verso gli obiettivi in area 0,09€, 0,12€ e 0,17€. Stante le quotazioni attuali e applicando uno stop nel caso di chiusure settimanali inferiori a 0,0508€, si rischia perdere circa il 15% per un potenziale guadagno del 200%.

Il titolo, però, potrebbe fare addirittura meglio

Sul mensile, poi, un’eventuale operazione d lungo periodo è ancora più interessante. Se lo stop, infatti, rimane lo stesso, la massima estensione del rialzo si trova in area 0,27€ per un potenziale rialzo di oltre il 300%.

