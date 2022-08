L’estate è di solito la stagione in cui anche chi non ama andare dal parrucchiere fa un’eccezione e si decide finalmente a darci un taglio. Del resto, in inverno è strategico mantenere i capelli un po’ più lunghi, così che tengano ben riparato il collo dalle correnti di aria fredda.

In estate, invece, ci troviamo nella situazione apposta, con i lunghi ciuffi tutti sudati e appiccicati: non un bello spettacolo. A quel punto, lo scrunchie diventa il miglior alleato per acconciature semplici ma chic, in unione con forcine e mollette.

Oppure ancora, via libera al taglio, anche si trattasse solo di rinvigorire le punte ormai secche e sfibrate. Prepariamoci, però, ad un’estate alla moda con questo taglio pratico che sta facendo innamorare le over 50 e non solo.

La blunt bang

Più che un taglio vero e proprio precisiamo che si tratta di un modo di portare i capelli, che vede protagonista la frangia. Detto questo, qualcuno potrebbe replicare che anche la frangia in estate è un problema perché spesso è afflosciata e appiccicata sulla fronte.

Dobbiamo, però, anche dire che la blunt bang, tanto amata dalle star, non è la solita frangia dritta, regolare e spessa. In italiano potremmo chiamarla frangia smussata proprio perché è più morbida agli angoli e questo le consente di adattarsi a qualsiasi taglio.

Estate alla moda con questo taglio pratico adatto a tutte le over 50

Il primo motivo per sceglierla sta nel fatto che, essendo un evergreen nel campo delle acconciature, non passa mai di moda. Secondariamente, si tratta di una frangia piena ma non sfilata, che si allunga fino quasi a toccare gli occhi e incornicia il viso. Un toccasana per chi vuole nascondere la fronte alta, ma anche per chi desidera bilanciare un naso importante con una lunghezza leggera e raffinata.

Terzo motivo, non meno importante: la blunt bang, proprio grazie alla sua caratteristica lunghezza, è molto versatile e si trasforma agevolmente in maxi ciuffo. Ottimo spunto, se ci dovessimo stufare e volessimo cambiare look senza necessariamente andare in salone.

Ritornando sulla questione caldo, poi, la gestione è più facile di quanto si possa pensare. Il segreto è portare con sé un flaconcino di shampoo secco in formato da viaggio per vaporizzarlo sulla frangia quando dà segni di cedimento. Oppure ancora, se l’afa è davvero sfavorevole, proviamo un’acconciatura last minute con foulard o bandana.

Lettura consigliata

Questo taglio corto e pratico è il re dell’estate per avere tanti look alla moda con un solo gesto