L’astrologia è quella scienza che studia le influenze dei pianeti e delle stelle sull’agire quotidiano degli esseri umani. Fasi lunari, disposizioni planetarie e influssi degli astri cambiano di continuo determinando l’oroscopo del giorno o della settimana o del mese.

Tuttavia, vi sono alcuni segni per i quali alcune ricchezze materiali non sono tutto. Detta diversamente, essere ricchi e avere tanti soldi in banca non è la priorità di questi 3 segni zodiacali. Vediamo di quali si tratta.

Per il Cancro l’amore viene prima di tutto

I nati sotto il segno del Cancro ricercano prima di tutto la complicità affettiva e le emozioni forti legate ai sentimenti. I cancerini in genere non pongono al primo posto ideali come soldi e denaro, carriera, beni di lusso o comunque voluttuari.

Hanno il culto della famiglia e della casa, quale luogo del cuore e mondo interiore nel quale rifugiarsi tutte le volte che può. Possiedono inoltre un ottimo senso dell’adattamento e sanno anche convivere bene con quello che hanno, senza ricercare l’opulenza a tutti i costi.

Infine c’è da lodarli in quanto amano condividere e mettere a disposizione del prossimo i loro averi. A tal proposito, ecco come condividere con chi si ama una torta che da Milano a Palermo fa strage di cuori.

Bellezza e armonia viene prima di tutto per la Bilancia

Se volessimo ricercare un termine adatto a descrivere e riassumere l’essenza e il carattere dei nativi Bilancia, quella parola sarebbe: “armonia”.

Per gli amici del segno, il gusto per l’estetica interiore ed esteriore viene prima di tutto. Ad esempio curano anche la grafia, l’armonia delle lettere che trascrivono su un foglio di carta.

La grazie, le forme, la gentilezza dei gesti, il rispetto degli altri, pongono i bilancini a vivere bene con quel che hanno. Quindi è difficile vederli discutere con il capo in merito alla busta paga loro e quella dei colleghi. Oppure sentirli lamentare che l’auto o la villa del vicino è più bella della propria.

È bene precisare che come per il Cancro ed il segno che segue, questo non vuol dire assolutamente che amano vivere nella miseria. Oppure che disdegnano guadagnare 500-1.000 euro in più a fine mese. Semplicemente non pongono gli averi al centro della loro esistenza o a vivere in funzione dei soldi.

Essere ricchi e avere tanti soldi in banca non è la priorità di questi 3 segni zodiacali

Infine eccoci giunti al Sagittario, per i quali il termine successo ha principalmente un significato: fare ciò che si ama. I nativi del segno sono principalmente degli spirituali, nel senso che di norma hanno altre priorità. Tra quest’ultime troviamo il buon mangiare, i viaggi, le emozioni e gli amori, la ricerca di nuove esperienze, nuove città e nuove dimensioni.

Sembra quasi voler dire “per i soldi c’è tempo”, e forse non a tutti i torti. Nella terza età, infatti, sarà la ricchezza del cuore la migliore paga dell’esistenza terrena.

