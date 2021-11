Ecco 5 posizioni che favoriscono il rilassamento del corpo per addormentarsi prima e fare sonni lunghi e tranquilli

Quando la giornata finisce, spesso e volentieri vorremmo crollare sul letto. Che si tratti di una giornata di lavoro, o in cui abbiamo avuto impegni e responsabilità di ogni tipo, il nostro corpo e la nostra mente ne risentono e vorremmo solo dormire. Ma non sempre ci riusciamo in modo rapido e veloce.

A volte i pensieri si accumulano e si aggrovigliano, facendoci pensare ancora alle cose che dobbiamo fare, e anche il nostro corpo, soprattutto di sera, in un certo qual modo si fa sentire. A volte con mal di testa, a volte con dolori sparsi che possono colpire la schiena, il collo, le gambe e così via. Insomma addormentarsi non è sempre così facile. Ma possiamo comunque risolvere il problema sia con una bella camomilla sia con altre semplici soluzioni che ci occupano pochissimo tempo. Ecco 5 posizioni che favoriscono il rilassamento del corpo per addormentarsi prima e fare sonni lungi e tranquilli.

Svolgiamo le posizioni sul tappetino per circa un minuto l’una senza dimenticarci di respirare

Stiamo parlando di un vero e proprio alleato per il nostro corpo: lo yoga! Si sa che lo yoga in generale è una pratica che aiuta a rilassare corpo e mente. Si tratta di un vero e proprio esercizio spirituale più che di uno sport, che riesce a instaurare delle connessioni tra spirito e corpo che aiutano a concentrare ed incanalare le energie senza disperderle. La respirazione, la meditazione e nello stesso tempo dei particolari esercizi, se fatti prima di metterci a letto, possono davvero aiutarci a cadere tra le braccia di Morfeo.

Apanasana o posizione dell’abbraccio delle ginocchia. Ci stendiamo in posizione supina, portiamo le ginocchia al petto e le teniamo con entrambe le braccia. Questa posizione aiuta a massaggiare gli addominali, ma anche la respirazione che è un’azione troppo spesso sottovalutata.

Mandukasana o posizione della rana. Mettiamoci in posizione a quattro zampe con le gambe leggermente aperte e gli avambracci che poggiano sulla superficie. Teniamo la testa sollevata, lo sguardo avanti e respiriamo. Questa posizione aiuta a distendere e allungare la schiena e al contempo calma la mente.

Posizione della torsione del busto. Mettiamoci stesi con le braccia sollevate sopra la testa, incrociamo le gambe e facciamole cadere da un lato mentre il busto si torce lentamente. Facciamo lo stesso dall’altro lato. Questa posizione, usata spesso anche nello stretching post allenamento, aiuta a rilassare addome, fianchi e fondoschiena.

Ananda Balasana o posizione del bambino felice. Sempre in posizione supina tiriamo su le gambe, pieghiamo le ginocchia e prendiamo la pianta del piede con entrambe le mani. Come dice la definizione stessa, che richiama alla posizione che assumono spesso i bimbi nella culla, questo status rilassa il sistema nervoso. Aiuta inoltre la circolazione delle gambe e apre il bacino.

La posizione della farfalla reclinata. Sempre stesi con la schiena sul letto, apriamo le gambe a rana, stendiamo le braccia lungo il corpo e apriamo i palmi delle mani verso l’alto. Chiudiamo gli occhi e respiriamo. Questa posizione apre diaframma e bacino, e favorisce il rilassamento profondo.

Possiamo svolgere queste posizioni per circa un minuto l’una su un tappetino in pieno silenzio oppure con un rumore bianco in sottofondo.