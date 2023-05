Espadrillas e cut-out la scelta della principessa Sofia per la cresima: calzature, tagli e colori dell’estate 2023 conquistano la famiglia reale spagnola

Ha ricevuto la cresima insieme a 4 compagni che frequentano la sua stessa scuola a Santa Maria de los Rosales di Madrid. Alla parrocchia dell’Asuncion de Nuestra Madam, l’infanta si è presentata con un look particolare che ha fatto discutere. L’estate 2023 ha già dettato le sue regole.

Si è cresimata nella stessa parrocchia in cui ha preso il sacramento sua sorella Leonor, ma la scelta di Sofia è stata questa volta più azzardata. I magazine hanno definito rischiosa la decisione di indossare un cut-out durante questa importante cerimonia religiosa. La principessa era accompagnata dai genitori, dalla sorella e dalle nonne e il colore scelto per tutte loro è stato il rosa-fucsia. Sofia ha deciso di abbinare al vestito le espadrillas tipicamente estive e di ricorrere a un taglio che ha lasciato scoperto l’addome.

La sua tuta è presente sul sito di Cayro, il marchio prescelto, il prezzo è inferiore ai 100 euro. Il modello è un double crépe con scollo incrociato e apertura frontale. Giro maniche con spalline, schiena chiusa e fiocco al collo. Non sono coincidenze, tutte le parti dell’outfit della Principessa si preparano a essere protagoniste nelle sfilate estive che stanno per cominciare.

Soluzioni apprezzate da anni

Espadrillas e cut-out la scelta di Sofia, ma vediamo da dove è arrivata l’ispirazione. È stata H&M a riformulare queste calzature vintage che non sembrano voler passare di moda. Persino Kate Middleton le indossa spesso e l’infanta di Spagna non si è lasciata sfuggire l’occasione. Nel 2023 hanno le zeppe più basse, hanno i lacci e le tonalità variano da quelle più neutre a quelle più vivaci.

Il cut-out sta spopolando, probabilmente i look di Margot Robbie, nuova protagonista nel film Barbie, hanno colpito nel segno. Il boom questo tipo di vestito lo ha vissuto negli anni Novanta grazie a Julia Roberts e Pretty Woman. Nell’estate 2023 i tagli sono ovunque, spalle, schiena, fianchi o pancia. Bisogna avere fisici asciutti per fare bella figura, ma gli stilisti nelle passerelle hanno dimostrato che basta poco per trasformare questi abiti in soluzioni per nascondere i difetti. È sufficiente un colore più acceso, una semplice cintura o una collana vistosa e i tagli diventano subito alla portata di tutti.

Espadrillas e cut-out la scelta di Sofia in un giorno speciale

Ma torniamo alla cresima della Principessa Sofia. I colori dell’estate 2023 hanno coinvolto la famiglia reale spagnola. A fianco del rosa-fucsia delle donne, bisogna registrare la fantasia color malva della cravatta del Re Felipe VI che faceva da padrino. La mamma del Re ha indossato una giacca lilla con i fiori blu. I magazine spagnoli saranno stati anche severi, ma non si può dire che la famiglia di Sofia non abbia azzardato. Solo il nonno Jesus Ortiz non ha indossato i colori che andranno di moda quest’estate optando per una classica cravatta verde.

Il look giovanile della Principessa ha portato una ventata di freschezza in Spagna. Gli addominali rivelati dal cut-out possono non piacere ma questi vestiti sono ormai indossati a ogni tipo di cerimonia. Il design tra l’altro ha ricordato un vestito indossato della Regina Letizia a un evento della croce Rossa dello scorso anno. La moda ha le sue regole e anche le famiglie reali le assecondano quando si tratta di apparire in pubblico.