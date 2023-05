Vuoi diventare milionario con il Gratta e Vinci? Dovresti comprare i tagliandi in questa Regione dove è più facile vincere. Se passi di lì, non perdere l’occasione

Il Gratta e Vinci, si sa, dipende molto dalla fortuna. Ci sono persone che, magari, lo comprano una volta sola e diventano milionarie e altre che, invece, lo fanno per una volta senza grandi soddisfazioni. Però, dipende anche da dove si compra il nostro tagliando. Infatti, c’è una Regione, in Italia, dove è più probabile vincere. Ecco quale

Il Gratta e Vinci è ormai parte di noi. Milioni di persone, ogni giorno, sfidano la fortuna, anche se, va ricordato, sono rare quelle che portano a casa un premio milionario. Inutile farsi illusioni, perché vincere è davvero difficile, a meno che non ci si accontenti di premi da pochi euro.

Del resto, basta leggere la cronaca per vedere come siano davvero poche le persone che grattano un tagliando che riesce a far cambiare loro vita. Ricordandosi, come sempre, di non esagerare. La ludopatia è una malattia, purtroppo, ben presente nel nostro Paese. Si pensi che sono circa 1,3 milioni i nostri connazionali che hanno una dipendenza dal gioco d’azzardo. E di questi, meno del 10% si sta curando.

Ci sono Regioni che sono più fortunate di altre ed ecco, nel 2023, quali sono

Insomma, bisogna sempre sapere quando dire basta. Il rischio di rovinare la vita nostra e dei famigliari è alto. Giocare, col Gratta e Vinci o chi per lui, costa soldi. Nessuno ti regala niente e lo Stato certo non ci perde.

Però, è indubbio che qualcuno, di tanto in tanto, ha il colpo di fortuna e porta a casa dei bei soldi. Magari, provando a grattare il tagliando che fa vincere più soldi di tutti. Senza parlare di quello che ne fa vincere fino a 5 milioni. Di recente, l’AgiMeg, l’Agenzia di stampa mercato dei giochi, ha pubblicato una interessante notizia che riguarda i primi 4 mesi di quest’anno.

Secondo l’AgiMeg sono queste le Regioni dove, fino ad aprile, si sono vinti i premi più alti

Ebbene, dal 1° gennaio al 30 aprile del 2023, ben 24 persone hanno grattato vincite milionarie. Questi fortunati giocatori hanno vinto, in tutto, 58 milioni di euro, con una media di 2 milioni di euro a persona.

La cosa interessante è che i biglietti milionari sono stati grattati in città diverse. Vuoi diventare milionario con il Gratta e Vinci? Dovresti tentare in questa Regione che è quella che ha vinto più premi milionari. Prima di scoprirlo vediamo come è andata nel resto d’Italia.

Vuoi diventare milionario con il Gratta e Vinci? Qui, 4 persone hanno fatto una vincita milionaria

Ebbene, al 30 aprile, Valle d’Aosta, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Molise, Sicilia, Sardegna non hanno avuto vincite milionarie. Invece, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Toscana e Trentino-Alto Adige hanno avuto un vincitore fortunato. Non è andata male a Emilia-Romagna, Lazio, Puglia e Veneto con ben 2 vincite milionarie a testa. Mancano ancora tre Regioni. Campania e Piemonte hanno registrato ben 3 giocatori milionari a testa.

E se cercate la Regione più fortunata per diventare milionari con il Gratta e Vinci, questa è la Lombardia. Sono 4 i fortunati milionari lombardi. Uno, di media, per ogni mese del 2023. Diverso è il discorso sull’ammontare complessivo dei milioni vinti. Dei 58 milioni assegnati, 8 a testa sono finiti a Campania e Lombardia. Insomma, se credete alla fortuna, qui sembra più di casa.