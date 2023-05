Zara donna, occhio ai 5 imperdibili capi della nuova collezione che stanno già andando a ruba

Arriva il caldo e vuoi rinnovare il guardaroba estivo? Occhio ai pezzi più belli della nuova collezione di Zara. Stanno andando a ruba. Vediamo di cosa si tratta.

Il colosso spagnolo del fast fashion continua a collezionare successi. Dopo la sfilza di capi d’abbigliamento e accessori più venduti durante questa primavera, per l’estate 2023 Zara propone pezzi femminili, sensuali e comodi. Le tendenze si dividono tra decorazioni sangallo e gioielli, ricami all’uncinetto e pantaloni e tute a gamba larga. Non mancano le paillettes e i lustrini per inserti che impreziosiscono capi semplici e versatili. Con l’aumento delle temperature non potevano mancare i costumi. Quest’anno, Zara propone tinte metallizzate e molti costumi interi.

Zara donna, ecco i capi su cui puntare per i prossimi mesi? Eccone 5 chic che stanno già spopolando

Immancabile e dal fascino intramontabile, i top in maglia. Per l’estate 2023 il marchio di abbigliamento e accessori di proprietà del gruppo spagnolo “Inditex” propone un top in maglia con filo lamè “Limited edition” a 39,90 euro. Il top si presenta con il collo rotondo e le maniche corte. Il dettaglio che rende speciale questo capo d’abbigliamento è senz’altro la decorazione di filo lamè e l’applicazione di fiori in crochet. Un pezzo che ha già conquistato molte donne. Il prezzo è di 39,95 euro.

Per un evento più formale, il must have proposto dal catalogo “Zara donna” è il blazer satinato con nodo. La giacca ha il collo a revers e le maniche lunghe con le spalline. La chiusura è frontale e presenta un bottone e un grande nodo come decorazione. Il prezzo è di 59,95 euro.

Cerchi dei pantaloni leggeri, comodi e svolazzanti? Da Zara impazzano i pantaloni dritti combinati in organza. Il modello è a vita alta e presenta delle tasche anteriori. La particolarità? Il dettaglio in tessuto combinato con delle sensuali trasparenze. Inoltre, la gamba è dritta, la chiusura è frontale con bottone, cerniera e gancetto metallico. Il prezzo è di 49,90 euro.

Spazio, poi, a vestiti lunghi con applicazioni gioiello. In particolare, tra i vari modelli con e senza spalline, spicca il vestito cut out con elementi gioiello. Il vestito è lungo e morbido con lo scollo a V e le spalline sottili. I tagli laterali rendono questo vestito, all’apparenza semplice, una vera chicca, da poter sfoggiare in diverse occasioni. Ad arricchire il tutto, catene e applicazioni di elementi gioiello. Il costo è di 39,90 euro.

Costumi da bagno metallizzati per l’estate 2023

Infine, concludiamo con i costumi da bagno. Tante le proposte, i modelli e i colori su cui puntare. Se vuoi puntare su un colore alla moda, quest’anno scegli il metallizzato. Zara propone bikini e costumi interi metallizzati (dal bianco, al rosa, al blu). Un vero must have per non passare inosservate in spiaggia. Occhio anche agli sconti Zara di stagione.