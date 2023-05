Quanto vale lo yacht in cui fa le vacanze Alexandra di Hannover e in quali località attracca di solito

È la Principessa meno conosciuta d’Europa ma anche con più titoli. Principessa di Hannover, Duchessa di Brunswick e Luneburg e Principessa di Gran Bretagna e Irlanda, Alexandra è la figlia di Carolina di Monaco ed Ernst di Hannover. Ecco come trascorre le vacanze.

Viene spesso fotografata con il fidanzato Ben-Sylvester Stautmann, rampollo di una delle famiglie più ricche di Germania. Il suo look dimostra ciò che spesso ha dichiarato la Principessa nelle sue interviste. Si sente una ragazza come le altre, le piace studiare, vestire in maniera semplice, frequentare le amiche e le cugine, insomma fare tutto ciò che fanno le sue coetanee. Certo avere a disposizione l’armadio della madre Carolina non è da tutti. Lei le ruba moltissimi capi soprattutto per le serate di gala e per quelle mondane. Per il resto sono jeans, maglie, scarpe da ginnastica a comporre l’outfit giornaliero. Amante della bicicletta, lettrice accanita, pattinatrice di talento, la vita di Alexandra di Hannover è semplice e ricca allo stesso tempo.

Uno dei suoi lussi preferiti è lo yacht Patcha III in cui la famiglia di Carolina di Monaco trascorre le vacanze. Il ricordo di Stefano Casiraghi è ancora vivo. Il primo marito di Carolina scomparve più di 30 anni fa durante una gara nei mondiali di offshore in cui ebbe un incidente.

Un mercato sempre vivo

Quanto vale lo yacht in cui fa le vacanze la famiglia di Alexandra e Carolina? Il Patcha III venne regalato da Stefano a Carolina poco prima della sua morte. È una barca d’epoca di 36 metri, costruita nel 1936 e rimodernata nel 1991. Il nome è l’acronimo dei 3 figli di Stefano e Carolina, Pierre, Andrea e Charlotte. È stato costruito dal britannico Camper & Nicholson, ha uno scafo in acier e una superstruttura in alluminio. Può ospitare 9 persone e 7 marinai, ha motori Caterpillar da 810 cavalli e può arrivare a una velocità di 12 nodi.

Il valore di uno yacht dipende dalla tipologia dell’imbarcazione e dai costi di manutenzione. Gli yacht a motore costano in genere un 30% in più di quelli a vela. La manutenzione è pari al 10% del costo della barca ed è una spesa annuale. Gli yacht che superano i 30 metri potrebbero costare circa 100 milioni, hanno molti ponti e molti spazi dedicati ai tanti ospiti. L’equipaggio è sempre indispensabile quando si superano i 24 metri. Il mercato dell’usato in questo settore è molto vivace, se vogliamo comprare uno yacht usato sotto i 24 metri possiamo spendere anche meno di 150 mila euro.

Quanto vale lo yacht in cui fa le vacanze la famiglia più importante del Principato

Le località in cui è stato avvistato lo yacht monegasco più famoso sono diverse. Alexandra lo utilizza quando è ormeggiato nel porto di casa ma la sua località preferita è Saint-Tropez. Ogni estate Alexandra e Ben trascorrono le vacanze a bordo della barca Patcha III e passeggiano tranquillamente per le strade della cittadina della Costa Azzurra in attesa del loro matrimonio reale.

L’imbarcazione è stata vista anche a Bari Sardo di fronte al golfo della Torre di fianco al mega yacht dello sceicco del Qatar Al Thani. Ma anche a Capri davanti ai Faraglioni nella Baia di Marina Piccola. Pierre e Charlotte preferiscono l’Italia per le loro vacanze, Alexandra ama stare più vicina a casa, lo yacht d’epoca Patcha III comunque li ospita tutti garantendo comodità e sicurezza.