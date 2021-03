Si dice che i gatti conquisteranno il mondo, per il momento hanno conquistato molte case ed il cuore di grandi e bambini.

Gatti matti

Questi felini tanto amati si sono adattati perfettamente alla vita casalinga ma hanno spesso comportamenti stravaganti che spingono le persone a ricercarne le ragioni profonde. Si vedono spesso mici infilarsi in piccole scatole, iniziare improvvisamente a correre come forsennati, fare la pasta o miagolare in piena notte. Per ogni assurdo comportamento si è tentato di dare una spiegazione. Esiste quindi anche una ragione per cui il gatto tira fuori il cibo dalla ciotola per mangiare.

Le ragioni

È bene sapere che la pulizia delle stoviglie non incide minimamente. Nonostante il piattino sia ben pulito può capitare che il micio tiri fuori la cena per mangiarla tranquillamente sul pavimento in qualche angolo della casa.

Questo comportamento può creare molto fastidio nel padrone ma in realtà ciò avviene in alcuni casi per pura comodità. Mangiando a terra il gatto riesce ad aiutarsi anche con le zampe. In questo modo consumare i pezzi di cibo più grande gli risulta essere notevolmente più facile.

La seconda ragione per cui il micio trasferisce il suo pasto dal piatto a terra è riconducibile ai baffi. Nelle ciotole, in particolar modo in quelle più profonde, i baffi sbattono sul bordo. Questo genera delle vibrazioni altamente sgradite ai felini. I baffi sono infatti dei rilevatori di movimento e quando vengono piegati all’interno della ciotola gli causano delle sollecitazioni inutili e fastidiose.

Infine, esiste anche una ragione più primordiale. Proprio come farebbe un leone o una tigre, il gatto decide di spostare la sua “preda” in un luogo che ritiene più protetto e sicuro. La solitudine di un angolo della casa danno a questo piccolo predatore una sicurezza e una tranquillità incomprensibile agli occhi umani.

Ecco quindi perché esiste una ragione per cui il gatto tira fuori il cibo dalla ciotola per mangiare.