Mostre marzo 2023, le 3 tra le più belle da vedere in Italia

Il mese di marzo oltre a dare il benvenuto alla primavera apre anche la stagione dell’arte. E così sparse per l’Italia arrivano tantissime mostre da non perdere assolutamente.

Se gennaio e febbraio sono rispettivamente i mesi della moda maschile e femminile, a seguire arrivano i mesi in cui si celebra l’arte e il design. Ad aprile infatti a Milano ci sarà la Design Week, evento meneghino che raccoglie migliaia di persone da tutto il Globo. E se da una parte aspettiamo il taglio del nastro rosso da parte del design, possiamo rifarci gli occhi ammirando qualche mostre d’arte o fotografiche che stanno riempiendo spazi e gallerie delle varie città.

Mostre marzo 2023, le 3 più interessanti

Vediamo allora quali sono le mostre che possiamo andare a vedere in questo periodo e dove si trovano. Un pomeriggio o un weekend da dedicare alla cultura e alla nostra personale conoscenza. Un momento unico da passare con la famiglia o con gli amici.

A Torino arriva a Pinacoteca Agnelli arriva l’inedita mostra personale dedicata a Lee Lozano, artista pioniera e figura chiave della scena newyorkese degli anni Sessanta e primi anni Settanta. La mostra Strike, a cura di Sarah Cosulich e Lucrezia Calabrò Visconti, sarà aperta al pubblico da mercoledì 8 marzo fino a domenica 23 luglio 2023. Successivamente sarà presentata alla Bourse de Commerce – Collezione Pinault di Parigi dal 20 settembre 2023 fino 12 febbraio 2024.

A Venezia, invece, se amiamo la moda non possiamo perdere la mostra Chronorama con dei capolavori fotografici del XX secolo recentemente acquisiti in parte dalla Collezione Pinault, provenienti dagli archivi di Condé Nast. La mostra prende vita all’interno di Palazzo Grassi dal 12 marzo 2023 fino al 7 gennaio 2024.

Il Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno, in Veneto, apre al pubblico il 18 marzo la mostra Canova e il potere. La mostra sarà aperta fino al 3 settembre, ed evidenzia il legame tra arte e potere ricostruendo le relazioni dello scultore con i massimi esponenti del panorama politico e culturale dell’epoca. Ecco le mostre marzo 2023, le 3 tra le più belle da vedere nel Belpaese.