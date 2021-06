Chi non hai mai cercato almeno una volta di visualizzare le storie Instagram di qualche contatto in anonimo. Magari per controllare il profilo di un nostro vecchio partner senza farci scoprire oppure di una persona di cui si hanno dei sospetti particolari.

Diversi sono i metodi e anche i siti su cui si può andare per vedere le storie senza farsi scoprire. Uno lo si può trovare in quest’articolo da noi scritto precedentemente. Fra i tanti modi, però, esiste 1 trucco per vedere le storie Instagram senza comparire tra i visualizzati che pochissimi conoscono.

Il riferimento è al metodo della storia che viene prima o dopo, un trucco che richiede particolare attenzione. Bisogna precisare, però, che non permette di guardare le storia per intero. Il funzionamento è molto semplice ma deve essere molto accurato.

I passaggi del metodo della storia che viene prima o dopo

Bisogna andare sulla lista delle storie in alto sulla nostra home in cui sono raffigurate le storie dei nostri contatti con il pallino rosso. Ovviamente, se vogliamo vedere la storia di una persona che non sia tra i nostri contatti bisogna andare sul suo profilo e sperare che sia pubblico.

In caso contrario non si potrà applicare questo metodo a meno che non si decide di inviare la richiesta di segui. Detto questo, basterà premere non direttamente sulla storia che vogliamo visualizzare ma bensì su quella che viene prima o dopo.

È importante tenere premuto il dito sullo schermo in modo da metterla in pausa. Fatto ciò, si potrà scorrere verso sinistra o destra e si vedrà l’anteprima della storia che ci interessa.

Cautela e limiti da tenere presenti

Come detto, bisogna procedere con cautela perché c’è il rischio che se sfugge il controllo sul dito la storia verrà visualizzata. Questo renderà vano il nostro tentativo di rimanere anonimi.

Se invece si farà attenzione, potremo visualizzare la storia. Il cerchio intorno alla foto profilo continuerà a risultare colorato di rosso che è il segnale che indica che la storia non è stata visualizzata.

In questo modo non si comparirà nella lista dei visualizzati del proprietario della storia. C’è un solo limite ovvero che è possibile con questo metodo visualizzare solo un’anteprima della storia.

Per questa ragione è molto utile se la persona ha pubblicato una foto ma meno se, invece, ha pubblicato un video. Ecco, quindi, che esiste 1 trucco per vedere le storie Instagram senza comparire tra i visualizzati che pochissimi conoscono.