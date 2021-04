Sarà capitato a tutti almeno una volta di visualizzare dei messaggi in privato su Instagram senza volerlo. Questo ci ha poi costretto a rispondere per evitare di sembrare scortesi dato che al mittente spunta la scritta “visualizzato”.

In effetti, se non si vuole rispondere subito a dei messaggi magari perché siamo impegnati o semplicemente non ci va, può essere fastidiosa questa situazione.

Un po’ come le spunte blu di WhatsApp. Infatti, se l’utente capisce che abbiamo visualizzato il suo messaggio e non rispondiamo potrebbe interpretarlo in modo sbagliato. Cioè come se noi non volessimo interagire con lui.

Questo può far nascere dei malintesi che portano inevitabilmente a delle discussioni per chiarire. Quindi come fare se uno non vuole far spuntare il “visualizzato” ma vuole lo stesso leggere il messaggio in modo da rispondere con calma dopo?

Staccare la connessione può essere un’alternativa

Purtroppo, non esiste ancora una funzionalità precisa su Instagram che permette di leggere i messaggi privati in anonimo ma esistono degli stratagemmi molto utili. Infatti, quasi nessuno lo sa ma esiste un trucco incredibile per visualizzare i messaggi in privato su Instagram in anonimo.

Il modo più banale sarebbe quello di togliere la connessione internet. Fatto ciò, basterà attivare la nostra app di Instagram e andare nella sezione messaggi privati cliccando sull’icona dell’aeroplanino in alto a destra e visualizzare il messaggio.

Senza connessione non spunterà al mittente il messaggio “visualizzato” e si potrà leggere senza problemi. Unico inconveniente è che ogni volta che si vorrà visualizzare un messaggio senza far sì che il nostro mittente lo sappia, si dovrà prima staccare la connessione.

Come risolvere questa cosa seccante? In realtà quasi nessuno lo sa ma esiste un trucco incredibile per visualizzare i messaggi in privato su Instagram in anonimo.

La funzione che in pochi conoscono

Stiamo parlando della funzione limita account che Instagram mette a disposizione. Se si attiva questa funzione nei confronti della persona a cui non si vuol far sapere di aver letto un suo messaggio, si riuscirà nell’intento. Infatti, tramite questo stratagemma, i messaggi del mittente verranno filtrati e si potranno leggere in qualsiasi momento senza che quest’ultima ne sia a conoscenza.

Quindi non saprà che abbiamo visualizzato il suo messaggio. Ci sono delle controindicazioni però. Infatti, una volta che si limita l’account della persona che ha mandato il messaggio, quest’ultima non potrà vedere alcune cose, ad esempio le nostre storie.

In particolare, le nostre storie in evidenza né tantomeno potrà vedere i nostri commenti sotto i post a meno che noi non li approviamo.

I passaggi per attivare la funzione Limita l’account

Detto questo, se si vuole procedere basterà fare queste semplici operazioni. Prima di tutto andare sul profilo della persona che si intende limitare, cliccare sui tre pallini in alto a destra (…) e selezionare l’opzione Limita l’account.

Fatto ciò, si potrà accedere ai messaggi privati cliccando sull’icona dell’aeroplano in alto a destra della nostra home. Quindi si potranno visualizzare i messaggi senza che il mittente ne venga a conoscenza.