In estate si ha sempre più voglia di piatti freschi e leggeri, amici della linea in vista dell’ormai imminente prova costume. Non solo, i piatti perfetti dell’estate devono essere veloci da preparare, ma anche buoni, gustosi e nutrienti.

Da tempo immemore le tavole estive degli italiani prevedono la comparsa di veri e propri must: prosciutto e melone, insalata di riso, caprese, vitello tonnato… Evergreen buoni ma che a lungo andare hanno un po’ stancato.

Le regine per eccellenza dei pranzi estivi sono le insalatone, un mix di verdure fresche e qualche alimento che costituisce una fonte proteica, come ad esempio dei cubetti di prosciutto cotto, la mozzarella, le uova sode etc…

Se però anche le insalatone più tradizionali hanno stufato, ecco qui un’idea davvero strepitosa. Fresca, leggera e proteica è questa l’originalissima insalatona dell’estate che si prepara in 5 minuti e a cui nessuno saprà resistere neppure un attimo.

Insalatona di ceci, melone e gamberetti

Ecco un fresco piatto unico che unisce il frutto principe dell’estate, dei saporiti frutti di mare e un legume che rappresenta un’ottima fonte di proteine. Insomma, un vero e proprio pasto completo che apporta tutti i nutrienti fondamentali senza appesantirci. Vediamo come si prepara.

Ingredienti (dosi per 4 persone)

a) 4 fette di melone;

b) 600 gr di ceci precotti;

c) 200 gr di gamberetti;

d) il succo di 1 limone;

e) sale e pepe q.b.;

f) olio extravergine d’oliva q.b.

Procedimento

Far lessare i gamberetti per 1 minuto in acqua bollente. Scolarli e farli raffreddare. Nel frattempo, sciacquare i ceci con acqua corrente e tagliare il melone in piccoli tocchetti.

Unire tutti gli ingredienti in una bella ciotola capiente. Aggiungere qualche foglia di basilico spezzettata e la scorza del limone.

Condire con olio e succo di limone. Aggiustare di sale e pepe a piacere.

Mettere in frigorifero e aspettare almeno un paio d’ore prima di servire in modo che tutti i sapori si amalgamino per bene fra loro.

Ed ecco qui, il nostro piatto è pronto! Fresca, leggera e proteica è questa l’originalissima insalatona dell’estate che si prepara in 5 minuti e a cui nessuno saprà resistere neppure un attimo.