Sono definite malattie rare, quelle che colpiscono un numero ristretto di persone, in maniera grave e invalidante. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa analizzano oggi un tema molto caro ai propri lettori. L’esenzione ticket 2021 senza ISEE per queste malattie riconosciute dall’INPS.

Proprio a causa della loro rarità, sono purtroppo difficili da diagnosticare. Nonostante la loro rarità, nel mondo si riscontrano tra 7.000/8.000 malattie rare. La maggior parte di essa è di natura genetica, l’80%. Mentre per il restante 20% si tratta di malattie acquisite. Alcune possono verificarsi alla nascita, o durante l’infanzia, in età adulta, o addirittura in fase prenatale.

Giornata mondiale delle malattie rare e il portale di ricerca

Nel 2008 è stata istituita la Giornata mondiale delle malattie rare, che ricorre il 29 febbraio. Scelta non causale, ricorrendo tale giorno ogni quattro anni, giorno raro proprio come queste malattie.

In occasione della giornata mondiale, è stato lanciato il nuovo portale delle malattie rare. Un portale per i cittadini, i professionisti sanitari e per tutti coloro che, in qualche maniera, vi si trovino coinvolti. Sul sito sono disponibili tutte le informazioni. In particolare, per ciascuna patologia, si offrono informazioni sui relativi centri, associazioni di volontariato, notizie, domande frequenti. Inoltre, vi è una banca dati di ricerca per le malattie croniche. Secondo i Registri Regionali e il Rapporto MonitoRare 2019, in Italia i malati rari sono 780.000.

L’esenzione ticket 2021 senza ISEE per queste malattie riconosciute dall’INPS è spiegata proprio su detto portale.

Con il Decreto Ministeriale n. 279/2001, le persone affette da malattie rare, sono esenti dal ticket, sulla base di questi criteri generali:

a) rarità;

b) gravità clinica;

c) grado di invalidità;

d) onerosità del trattamento.

Inoltre, vengono garantite le prestazioni finalizzate alla diagnosi, sulla base di un sospetto formulato da uno specialista del SSN e delle indagini genetiche su familiari dell’assistito. Ciò per diagnosticare una malattia rara di origine genetica.

Il decreto del Presidente del Consiglio del 12 gennaio 2017, ha ampliato il numero di malattie rare che hanno diritto all’esenzione. Sono stati creati sedici macrogruppi di malattie, ognuno dei quali è composto da una malattia singola con un codice esenzione. Per accedere all’elenco completo, e scoprire se si ha diritto all’esenzione, basta seguire il percorso sul sito del Ministero della Salute o cliccare su questo link.

Per ottenere l’esenzione

Come chiedere l’esenzione ticket 2021 senza ISEE per queste malattie riconosciute dall’INPS? Per richiedere l’esenzione bisogna recarsi presso l’Azienda Sanitaria locale dove si è residenti, presentando la diagnosi rilasciata da uno dei Presidi della Rete nazionale. Per informazioni più specifiche, si possono visitare i siti delle singole Regioni, nelle sezioni dedicate.

